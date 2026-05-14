HOME WOMEN HEALTH

Malaria Monyet Ditemukan di Aceh dan Meningkat di Malaysia, Ternyata Tidak Menular Langsung dari Manusia ke Manusia

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |17:05 WIB
Ilustrasi sakit. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Kasus Malaria Monyet atau Malaria Knowlesi saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, terjadi peningkatan kasus Malaria Monyet di Malaysia dan bahkan ada beberapa temuan kasus di Aceh.

Tentunya, kondisi ini menjadi satu kekhawatiran bagi masyarakat. Namun ternyata, Malaria Monyet tidak menular antara manusia kepada manusia.

Nyamuk Malaria

1. Penularan Malaria Monyet

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis dalam media briefing “Mengenal Monkey Malaria” secara daring mengatakan, penularan Malaria Knowlesi hanya bisa terjadi lewat nyamuk Anopheles yang membawa parasit plasmodium knowlesi dari monyet kepada manusia. Sehingga, jika ada manusia yang sudah terkena Malaria Monyet, ia tidak bisa menularkan kepada manusia lainnya.

“Penularannya juga lewat nyamuk, bukan lewat kontak. Jadi penularannya masih saat ini yang dilaporkan dari monyet ke manusia,” jelas dr. Inke, Rabu (13/5/2026).

“Bahkan, tidak ada dari manusia ke manusia. Jadi kalau sudah ada manusia yang terinfeksi dengan malaria nolesi lalu digigit oleh nyamuk, dia tidak bisa menularkan ke orang lain. Jadi masih satu arah dari monyet ke manusia,” lanjutnya.

 

