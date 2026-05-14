Monkey Malaria, Kenali Gejala dan Pola Penularannya

JAKARTA - Dunia kesehatan kembali menyorot soal penyakit Malaria Knowlesi atau Monkey Malaria yang kembali melonjak di Malaysia dengan 357 kasus dan satu kematian. Di Indonesia pun sudah muncul di Aceh dengan penanganan yang cukup terkendali.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis mengatakan, Malaria Knowlesi merupakan penyakit malaria yang disebabkan oleh parasit plasmodium knowlesi yang menginfeksi monyet dan tertular kepada manusia melalui gigitan nyamuk yang membawa parasit tersebut dari monyet.

Ia menjelaskan bahwa penularan dari penyakit ini biasanya terjadi di wilayah yang dekat dengan hutan atau di lingkungan masyarakat yang terbiasa masuk ke dalam hutan.

“Terkadang monyet ini tidak meninggalkan habitatnya atau tidak meninggalkan hutan, mungkin sesekali saja keluar dari tempat hutan, masuk ke tempat perkebunan. Namun nyamuk lah yang bersirkulasi atau berdistribusi di daerah hutan dan juga di pinggir hutan, sehingga setelah menggigit kera yang terinfeksi, dia beresiko untuk menggigit individu yang mungkin melakukan perjalanan ke dalam hutan, ataupun di pinggiran hutan, bahkan sampai ke desa tadi,” ujarnya dalam media briefing “Mengenal Monkey Malaria” secara daring, Rabu (13/5/2026).

Bagaimana Monkey Malaria Bisa Menyebar?

Dokter Inke mengungkapkan bahwa hanya jenis nyamuk tertentu seperti Anopheles yang bisa membawa atau mendistribusikan penularan virus tersebut dari monyet kepada manusia. Terlebih, pola penularan hanya bisa terjadi jika ketiga faktor, yaitu monyet, nyamuk dan manusia berada dalam satu lingkungan.

“Jadi ketiga hal ini yang menyebabkan terjadinya ada infeksi pada manusia. Tidak bisa ada nyamuknya dan ada manusia, tetapi nyamuknya tidak ada, tentu tidak akan terjadi penularan. Ataupun jika misalnya di hutan hanya ada monyet dan nyamuk, nah kemudian tidak ada penularan kepada manusia,” katanya.

Tetap Waspada! Ini Gejala-gejala Monkey Malaria

Gejala-gejala yang terjadi pada manusia saat terdampak Malaria Knowlesi ini belum bisa dibedakan dengan jenis malaria lainnya. Namun, tetap waspada jika ada tanda-tanda yang muncul, seperti demam dengan siklus tertentu atau naik turun, menggigil, berkeringat, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, lemas, mual muntah disertai batuk dan nyeri perut. Bahkan gejala-gejala itu bisa menyebabkan sesuatu yang lebih parah karena siklus dari parasit yang cepat.