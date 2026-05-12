HOME WOMEN TRAVEL

Sederet Destinasi Wisata di Kota Batu yang Wajib Masuk Wishlist-mu!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |09:00 WIB
Milenial Glow Garden. (Foto: Instagram/@milenialglowgarden)
JAKARTA – Kota Batu yang sejuk dan menawarkan keindahan alam telah mencuri perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Berada di wilayah dataran tinggi Malang Raya, kota ini menyajikan destinasi wisata yang seru dan menakjubkan.

Kota yang dijuluki Swiss Kecil di Pulau Jawa ini memang menampilkan nuansa alam yang asri layaknya di negara Swiss, Eropa. Nah, untuk kamu yang siap menghabiskan liburan di Kota Batu, berikut sederet destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi:

1. Mikutopia

Destinasi wisata yang satu ini baru diresmikan pada 2026. Jadi bisa dikatakan taman wisata ini yang paling anyar di Kota Batu. Nuansa negeri dongeng siap membawamu dan keluarga bersantai dengan wahana-wahana permainan yang seru. Selain itu, Mikutopia juga menyajikan edukasi jamur bagi anak-anak yang ingin mengenal lebih jauh dunia jamur.

Harga tiket masuk Mikutopia juga tak akan bikin kantong jebol. Tiket Reguler untuk Weekday: Rp40.000 dan Weekend: Rp45.000. Sementara untuk Tiket Terusan (Tiket Masuk dan termasuk 20 wahana) Weekday: Rp80.000 dan Weekend: Rp95.000.

2. Florawisata San Terra de Laponte

Spot wisata ini menyajikan pemandangan taman bunga yang menyejukkan mata. Apalagi ditambah dengan tema arsitektur Eropa yang elegan. Ini juga merupakan tempat wisata yang instagramable.

Selain hamparan bunga dengan aneka warna yang cantik, Florawisata San Terra ini juga punya rumah kaca, diorama desa Eropa, dan pastinya spot foto yang siap mewarnai media sosialmu. Tiket masuk ke wisata ini harga reguler mulai dari Rp30.000-Rp35.000.

3. Milenial Glow Garden

Wisata instagramable di Kota Batu adalah Milenial Glow Garden. Tempat wisata yang sedang naik daun ini menawarkan pemandangan taman lampu dengan instalasi seni yang megah dan menakjubkan. Selain menampilkan lampu-lampu yang meriah, Milenial Glow Garden juga punya exclusive merchandise buat kamu yang berhasil kumpulkan puzzle di Jatim Park 3. Untuk menikmati keseruan di tengah pendaran cahaya ini, kamu cukup merogoh kocek Rp80.000.

4. Goa Pinus

