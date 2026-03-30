HOME WOMEN TRAVEL

Viral 'Spot SZA' di Pantai Pink Lombok Timur, Wisatawan Rela Antre demi Foto Estetik

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |19:03 WIB
Viral "Spot SZA" di Pantai Pink Lombok Timur, Wisatawan Rela Antre demi Foto Estetik (Foto: Instagram)
JAKARTADestinasi wisata di Nusa Tenggara Barat kembali ramai diperbincangkan setelah munculnya lokasi foto unik di kawasan Lombok Timur. Titik ini dikenal dengan sebutan “Spot SZA” dan tengah viral di media sosial.

Spot tersebut berada di area tebing yang menjorok ke laut lepas. Dari lokasi ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan Samudera Hindia dengan warna biru yang kontras dengan karang di sekitarnya, menciptakan latar foto yang dramatis dan estetik.

Nama “Spot SZA” muncul dari kreativitas warganet yang mengaitkan pemandangan tebing tersebut dengan visual sampul album SOS milik SZA.

Dalam cover album tersebut, sang penyanyi terlihat duduk di ujung papan yang menghadap laut luas. Nuansa ini dianggap mirip dengan lanskap di Pantai Pink, sehingga memicu tren foto dengan konsep serupa.

Ramai Dikunjungi Wisatawan

Sejak viral di awal 2026, lokasi ini langsung menjadi incaran wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Banyak pengunjung rela datang ke Jerowaru demi mendapatkan foto dengan komposisi ala cover album tersebut.

