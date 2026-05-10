Sambut Hari Ibu, Park Hyatt Jakarta Ajak 20 UMKM Lokal di Mother’s Day Artisan Market

Park Hyatt Jakarta Ajak 20 UMKM Lokal di Mother’s Day Artisan Market untuk Sambut Hari Ibu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Park Hyatt Jakarta menggelar Mother’s Day Artisan Market at The Park untuk menyambut Hari Ibu. Acara ini menggabungkan pengalaman belanja artisan lokal dengan aktivitas lifestyle dan wellness bagi perempuan.

Dalam acara ini, hotel tersebut menggandeng sekitar 20 UMKM dan vendor lokal yang telah melalui proses kurasi khusus. Marketing Communication Manager Park Hyatt Jakarta, Bella Arianty, menjelaskan bahwa proses pemilihan vendor dilakukan bersama Faceleeting atau Lokal Indonesia.

Menurutnya, pihak penyelenggara fokus pada keunikan serta kualitas produk dari masing-masing tenant yang terlibat.

“Untuk pemilihan vendor-vendor UMKM kali ini, kita berkolaborasi dengan Faceleeting atau Lokal Indonesia. Jadi dari Faceleeting sendiri yang mengkurasi vendor-vendor,” ujar Bella pada Sabtu (9/5/2026).

Ia menyebut sekitar 20 vendor yang hadir menawarkan berbagai produk lokal dengan kategori yang beragam. Bella menjelaskan bahwa artisan market ini tidak hanya menghadirkan produk fesyen, tetapi juga berbagai produk lifestyle lainnya.