Heboh Ria Ricis Selfie Kelihatan Telinga, Netizen: Makin ke Sini Makin ke Sana

RIA Ricis belakangan ini menjadi sorotan karena perubahan penampilannya. Beberapa waktu lalu Ricis diperbincangkan usai menjalani operasi hidung, kini ia jadi sorotan karena foto terbarunya yang tampak menunjukkan telinga ke publik.

Foto tersebut salah satunya diunggah ulang akun Threads bernama @nursamsiani. Dalam unggahan tersebut, Ricis terlihat berfoto selfie dengan berbagai ekspresi yang dikolase menjadi empat foto.

1. Terlihat Terlinga

Perhatian netizen justru tertuju pada bagian telinga Ricis yang tampak sedikit terlihat, meski dirinya mengenakan hijab.

“VIRAL Ria Ricis mulai sedikit demi sedikit memperlihatkan telinganya saat berhijab," tulis caption unggahan itu.

Postingan tersebut pun langsung dibanjiri komentar warganet. Bahkan, warganet mengaitkan perubahan penampilan Ricis dengan kehidupannya usai bercerai dengan Teuku Ryan.

2. Khawatir Tak Istiqomah

Ada juga yang merasa khawatir dengan perubahan penampilan Ricis. Pasalnya, adik Oki Setiana Dewi itu perlahan-lahan mengubah gaya berpakaian menjadi lebih ketat.

“Dia kayanya insecure parah. Gara-gara mantannya yang kemarin. Makanya dia mau membuktikan dia cantik dan sexy,” tulis akun mutiacu***.

“Dilihat-lihat hijab udah gak syari, agak ketat bajunya, udah gak pakai kaos kaki. Semoga gak sampai buka hijab,” lanjutnya.

“Makin ke sini makin ke sana dia, ternyata godaan duniawi emang segitu kuatnya ya,” tulis akun pentyen***.