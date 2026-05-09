Cinta Laura Mendadak Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Jari Teriris Pisau, Berujung Operasi

KABAR mengejutkan datang dari selebriti Tanah Air, Cinta Laura. Dia mendadak dilarikan ke rumah sakit usai jari teriris pisau.

Cinta Laura bahkan sampai harus menjalani operasi. Kabar itu disampaikan Cinta Laura lewat unggahannya di Instagram.

1. Dilarikan ke Rumah Sakit

Dalam foto yang diunggah, Cinta Laura memperlihatkan kondisi dirinya yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan kanan terpasang infus. Meski begitu, ia tetap terlihat berusaha ceria dan bahkan menyebut penampilannya masih “full glam” meski sedang dirawat.

Cinta pun ceritakan kejadian yang dialami lewat caption unggahan itu. Insiden bermula saat ia menjalani aktivitas padat setelah mengisi sebuah talkshow dan lanjut syuting konten.

Di tengah kegiatan tersebut, Cinta Laura mengalami kecelakaan kecil saat memotong jeruk nipis. Lantaran tangan teriris pisau, Cinta pun langsung dibawa ke rumah sakit.

Ternyata, luka yang dialami Cinta Laura pun cukup dalam. Alhasi, dia harus menjalani tindakan kecil berupa penjahitan luka di ruang medis.

“Pasti banyak yang bingung ngeliat foto2 aku masuk rumah sakit tapi muka masih full glam hahaha. Ceritanya, ini kejadian setelah aku seharian ngisi talkshow, terus lanjut shooting konten MBG bareng @emilmari0,” tulis Cinta Laura dalam unggahannya di Instagram @claurakiehl.

“Awalnya aman2 aja guys, sampe aku mau motong jeruk nipis... gak sengaja jariku kena pisau dan yup, cukup dalem lukanya,” lanjutnya.

“Mau gak mau harus langsung ke rumah sakit buat dijahit. Dan aku jadinya masuk ruang operasi dalam keadaan baddie ini. Makasih semua buat doa2nya yaaa,” ucap Cinta Laura.