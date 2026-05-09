Apakah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Jilid 2 seperti Covid-19? Ini Penjelasan Dokter

APAKAH Hantavirus bisa jadi pandemi jilid 2 seperti Covid-19? Publik kini memang tengah mempertanyakan hal tersebut.

Menanggapi hal itu, dokter spesialis penyakit dalam, Camoya Gersom, memberikan penjelasan terkait hantavirus melalui akun Threads miliknya @doktercamo. Dia beri penjelasan soal kekhawatiran masyarakat.

1. Kekhawatiran Masyarakat

Dalam unggahannya, dr. Camoya menyinggung langsung kekhawatiran masyarakat soal pandemi jilid 2. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa Hantavirus berbeda dengan Covid-19.

“Lagi rame soal hantavirus. Jadi apakah bahaya? Konspirasi? Bakal kayak COVID jilid 2?” tulisnya.

Menurutnya, virus tersebut bukan virus baru dan cara penularannya juga tidak sama dengan virus Covid-19. Ia menerangkan Hantavirus biasanya berasal dari tikus liar, terutama melalui urin, kotoran, maupun debu yang terkontaminasi.

Risiko paparannya meningkat saat membersihkan gudang lama, ruangan tertutup berdebu, atau area dengan infestasi tikus. Dokter Camoya juga menjelaskan, meskipun kasusnya relatif jarang, namun Hantavrus tetap perlu diwaspadai.

Pasalnya, pada beberapa kasus, Hantavirus dapat menyerang paru-paru. Bahkan, virus ini bisa memicu gangguan pernapasan berat.