Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Jilid 2 seperti Covid-19? Ini Penjelasan Dokter

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |08:05 WIB
Apakah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Jilid 2 seperti Covid-19? Ini Penjelasan Dokter
Apakah Hantavirus bisa jadi pandemi jilid 2? (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH Hantavirus bisa jadi pandemi jilid 2 seperti Covid-19? Publik kini memang tengah mempertanyakan hal tersebut.

Menanggapi hal itu, dokter spesialis penyakit dalam, Camoya Gersom, memberikan penjelasan terkait hantavirus melalui akun Threads miliknya @doktercamo. Dia beri penjelasan soal kekhawatiran masyarakat.

Pria di Bandung Barat Positif Terinfeksi Virus Hanta, Ini Penjelasan dan Cara Pencegahannya!

1. Kekhawatiran Masyarakat

Dalam unggahannya, dr. Camoya menyinggung langsung kekhawatiran masyarakat soal pandemi jilid 2. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa Hantavirus berbeda dengan Covid-19.

“Lagi rame soal hantavirus. Jadi apakah bahaya? Konspirasi? Bakal kayak COVID jilid 2?” tulisnya.

Menurutnya, virus tersebut bukan virus baru dan cara penularannya juga tidak sama dengan virus Covid-19. Ia menerangkan Hantavirus biasanya berasal dari tikus liar, terutama melalui urin, kotoran, maupun debu yang terkontaminasi.

Risiko paparannya meningkat saat membersihkan gudang lama, ruangan tertutup berdebu, atau area dengan infestasi tikus. Dokter Camoya juga menjelaskan, meskipun kasusnya relatif jarang, namun Hantavrus tetap perlu diwaspadai.

Pasalnya, pada beberapa kasus, Hantavirus dapat menyerang paru-paru. Bahkan, virus ini bisa memicu gangguan pernapasan berat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/27/481/2189799/apa-itu-hantavirus-yang-sedang-heboh-JMojCWvF8q.jpg
Apa Itu Hantavirus yang Sedang Heboh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/27/612/2190191/tubuh-lelah-dan-demam-kenali-gejala-awal-hanta-virus-ABvUiNDOA1.jpg
Tubuh Lelah dan Demam, Kenali Gejala Awal Hanta Virus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/26/481/2189407/kenali-gejala-awal-virus-hanta-kyAvV6Zt5v.jpg
Kenali Gejala Awal Virus Hanta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/26/481/2189228/selain-virus-hanta-ini-7-penyakit-yang-disebabkan-oleh-tikus-cn0FeuvaCh.jpg
Selain Virus Hanta, Ini 7 Penyakit yang Disebabkan oleh Tikus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/25/481/2188897/5-fakta-virus-hanta-yang-wajib-anda-ketahui-kJVR8MBG5P.jpg
5 Fakta Virus Hanta yang Wajib Anda Ketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/25/481/2188666/cara-sederhana-cegah-virus-hanta-8FyY0Gobkz.jpeg
Cara Sederhana Cegah Virus Hanta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement