Clara Shinta Kena Mental karena Suami Selingkuh, Akui Rutin Konsumsi Obat dari Psikiater

JAKARTA - Selebgram Clara Shinta masih berjuang menghadapi tekanan batin setelah dirinya diduga diselingkuhi sang suami, Muhammad Alexander Assad. Bahkan, ia kini mengaku rutin mengonsumsi obat dari psikiater demi menstabilkan kondisi mentalnya.

Saat ditemui di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Senin (4/5/2026), Clara secara terbuka mengaku bahwa kondisi mentalnya sempat drop hingga harus berkonsultasi dengan ahli.

"Psikolog sudah, psikiater juga sudah. Saya lagi dalam pengobatan rutin dan minum obat dalam dua minggu ini," ungkap Clara Shinta.

Ia menjelaskan bahwa ketenangannya tampil di depan publik merupakan efek dari pengobatan yang tengah dijalaninya. Clara tak menampik bahwa masalah ini telah menguras seluruh energinya.