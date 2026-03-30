Clara Shinta Bongkar Dugaan Perselingkuhan Suami saat Liburan

JAKARTA – Clara Shinta membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami, Muhammad Alexander Assad. Ia mengungkap sejumlah bukti berupa tangkapan layar yang diduga terkait aktivitas video call tidak pantas dengan perempuan lain melalui akun Instagram pribadinya, @clarashintareal.

Dalam unggahannya, Clara tidak menuliskan banyak keterangan. Ia hanya menampilkan beberapa bukti tangkapan layar, termasuk sosok wanita yang diduga terlibat dalam permasalahan rumah tangganya.

Terungkap Saat Liburan di Thailand

Clara mengungkap dugaan perselingkuhan tersebut saat sedang berlibur di Thailand. Ia turut membagikan perasaannya ketika mengetahui hal itu, terlebih saat berada jauh dari rumah.

“Aku minta maaf aku bukan oversharing, tapi kalian pasti tahu rasa gemetarnya seperti apa. Aku juga lagi di negara orang, aku tidak tahu harus berbuat apa,” tulisnya.

Sebelumnya, Clara Shinta kerap membagikan momen kebersamaannya dengan sang suami di media sosial. Bahkan, saat Lebaran, ia sempat mengunggah momen sungkeman kepada suaminya.

Kabar dugaan perselingkuhan ini pun dengan cepat menyebar luas di media sosial dan menjadi sorotan warganet.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.