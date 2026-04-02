Kronologi Clara Shinta Bongkar Perselingkuhan Suami

JAKARTA - Kronologi Clara Shinta bongkar perselingkuhan suami yang ketahuan VCS dengan wanita lain. Kasus perselingkuhan ini dibagikan Clara melalui akun Instagram pribadinya @clarashintareal ketika liburan di Thailand.

Dalam unggahannya, Clara memperlihatkan sejumlah tangkapan layar yang diduga berkaitan dengan aktivitas video call tidak pantas antara sang suami dan wanita lain. Di postingan tersebut, Clara tidak menuliskan banyak keterangan. Ia hanya menampilkan beberapa bukti tangkapan layar, termasuk sosok wanita yang diduga terlibat dalam permasalahan rumah tangganya.

Sementara itu, Clara mengaku tengah berada di Thailand saat mengungkap dugaan perselingkuhan tersebut. Ia juga membagikan perasaannya saat mengetahui hal itu, terlebih dalam kondisi jauh dari rumah.

“Aku minta maaf aku bukan oversharing, tapi kalian pasti tahu rasa gemetarnya seperti apa. Aku juga lagi di negara orang, aku tidak tahu harus berbuat apa,” tulis Clara.

Tak hanya kecewa, Clara mengaku sebenarnya sangat menyayangkan tindakan sang suami. “Sayang, karena yang dikorbankan justru keluarga. Ada anak yang tumbuh kembangnya membutuhkan peran kami,” ujarnya.