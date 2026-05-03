Benarkah Makan Buah Apel Bisa Bikin Kurus?

JAKARTA - Benarkah makan buah apel bisa bikin kurus? Yuk simak jawabannya. Di balik tampilan buah apel yang biasa, terdapat manfaat besar yang bisa didapat oleh tubuh, salah satunya dalam penurunan berat badan.

Melansir dari WebMD, apel bisa memberikan sensasi kenyang dan mengurangi nafsu makan. Manfaat itu bisa didapat jika apel dimakan secara utuh tanpa diolah menjadi pangan lain atau hanya jus semata.

Rasa kenyang itu bersumber dari kandungan serat yang cukup banyak dalam kandungan buah apel. Selain itu, mengunyah apel juga bisa membuat tubuh mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh telah mengonsumsi makanan yang mengenyangkan.

Hal itu bisa diterapkan dalam mendukung pola diet untuk menurunkan berat badan, di mana kamu bisa mengurangi konsumsi makanan berat dengan kandungan lemak yang tinggi dan menggantinya dengan apel.

Kandungan Buah Apel

Mengutip dari The Nutrition Source, apel sendiri mengandung serat yang tidak larut, fitokimia seperti kuersetin, katekin, asam klorogenik, antosianin, serta vitamin C. Satu apel ukuran sedang bisa mengandung sekitar 95 kalori, 0 gram lemak, 1 gram protein, 25 gram karbohidrat, 19 gram gula alami, dan 3 gram serat.