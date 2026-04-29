Sering Pegal saat Mau Tidur? Ini Tips Bikin Kaki Enteng Pas Bangun

KAKI pegal-pegal terkadang menjadi satu hal yang mengganggu saat kita hendak tidur dan beristirahat. Bahkan, tidak jarang rasa pegal itu tetap terasa saat kita bangun tidur di pagi hari.

Namun, ternyata ada cara supaya kaki kamu terasa lebih ringan dan tidak pegal-pegal saat bangun tidur. Influencer kesehatan sekaligus dokter umum, dr. Cecep Hermawan dalam unggahan di akun instagramnya menunjukan bahwa ada beberapa gerakan yang bisa dilakukan agar kaki terasa lebih nyaman saat bangun tidur.

1. Gerakkan Telapak Kaki Naik Turun

Beberapa di antaranya adalah menggerakkan telapak kaki naik turun selama satu menit sebelum tidur. Ia mengatakan bawa gerakan tersebut membuat otot bagia betis berkontraksi dan memperlancar aliran darah di vena yang menumpuk di bagian bawah kaki.

“Kalau pas rebahan sebelum tidur kita rutini naik turun telapak kaki 1 menit, otot betis langsung kontraksi. Ini ngaktifin pompa alami buat ngedorong sirkulasi darah vena yang mandek di bawah biar naik lagi,” kata dr. Cecep dala unggahannya, dikutip Kamis (30/4/2026).

Selain gerakan di atas, menekuk dan menggeser tumit secara bergantian antara kanan dan kiri juga efektif dalam meringankan kaki saat bangun tidur. Gerakan itu dianjurkan untuk dilakukan selama 15 menit sebelum tidur.

“Lanjut tekuk dan geser tumit bergantian masing-masing 15 kali. Gerakan ini bikin otot paha kerja buat nekan pembuluh darah besar. Jadi dorongan sirkulasi atau aliran darah kebagian atas kaki bisa semakin lancar,” ucap dia.

2. Mengganjal Kaki dengan Bantal

Kemudian, kamu bisa mengganjal kaki dengan bantal dan memutar pergelangan kaki selama satu menit. Hal ini penting dilakukan agar aliran darah yang membengkak di bagian bawah bisa lebih mudah naik ke jatung.

“Terakhir ganjal bantal dan putar pergelangan kaki 1 menit. Posisi lebih tinggi ini manfaatin gravitasi buat nurunin tekanan vena. Ditambah putaran tadi cairan yang bikin bengkak lebih gampang ngalir balik ke jantung,” tutur dr. Cecep.

dr. Cecep menyarankan agar beberapa gerakan di atas diulangi sebanyak tiga kali dan rutin dilakukan setiap hari. “Bikin kaki enteng pas bangun terus bantu cegah varises dan penggumpalan darah jangka panjang,” beber dia.

Ia mejelaskan dalam takarir unggahannya bahwa berbagai gerakan di atas secara garis besar memperlancar aliran darah. Seperti pembuluh vena di kaki yang memerlukan kontraksi otot untuk memompa darah di bagian bawah naik ke bagian atas. Sebab, darah di bagian bawah terkadang menggumpal atau tidak mengalir sempurna saat kita berdiam dir seharian.

“Pembuluh vena di kaki butuh bantuan kontraksi otot (calf muscle pump) buat dorong darah naik ngelawan gravitasi. Pas kita seharian diam, darah mandek di bawah (stasis vena) & bikin cairan ngumpul (edema). Tiga gerakan rebahan di video murni manfaatin otot paha & betis buat mompa sisa cairan itu balik ke jantung,” jelas dr. Cecep.