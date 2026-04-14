HOME WOMEN LIFE

Deretan Artis yang Jadi Bridesmaid Syifa Hadju Jelang Pernikahan dengan El Rumi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |12:00 WIB
JAKARTA - Deretan artis yang jadi bridesmaid Syifa Hadju jelang pernikahan dengan El Rumi. Pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi diprediksi akan menjadi salah satu acara paling meriah tahun ini. Terlebih, sang aktris dikabarkan telah menunjuk belasan sahabatnya untuk menjadi pengiring pengantin atau bridesmaid.

Beberapa artis yang menjadi bridesmaid Syifa antara lain Steffi Zamora, Rebecca Kloppers, Mikha Tambayong, Kesha Ratuliu, Margin Winaya, Haviza Devi, hingga Elina Joerg.

Salah satu anggota geng bridesmaid Syifa, Elina Joerg, mengungkapkan pengiring pengantin perempuan mencapai 12 orang saat acara kumpul bersama beberapa waktu lalu.

"Kalau kemarin yang datang sih acara brunch itu, 12 orang ya. Cuma aku juga belum tahu sih bakal ada nambah lagi atau enggak. Soalnya tidak bisa diprediksi ya," ungkap Elina Joerg saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Meski jumlahnya cukup banyak, Elina menyebut koordinasi persiapan menjelang acara berjalan lancar. Bahkan, mereka sudah mulai melakukan fitting baju untuk dua sesi acara yang berbeda.

