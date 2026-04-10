Kisah Wanita di Malang: Menikah dengan Suami yang Ternyata Perempuan Dijanjikan Rumah-Mobil Lamborghini

JAKARTA – Kasus penipuan berkedok pernikahan menggemparkan Malang. Seorang perempuan bernama Intan Anggraeni mengaku menjadi korban setelah pria yang menikahinya ternyata juga seorang perempuan.

Peristiwa ini viral di media sosial usai video pernikahan mereka yang berlangsung pada 3 April 2026 beredar luas. Intan, yang merupakan warga Kecamatan Blimbing, mengaku terpukul dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Ia menceritakan bahwa perkenalannya dengan pelaku terjadi pada Februari 2026 di tempat kerja. Hubungan keduanya berkembang cukup cepat hingga memutuskan menikah secara siri.

Selama masa pacaran, Intan mengaku tidak menemukan hal mencurigakan dari sosok yang mengaku bernama Erfastino Reynaldi. Ia menilai penampilan fisik dan suara pelaku meyakinkan seperti laki-laki.

Pelaku juga mengaku berasal dari Jakarta dan bahkan menyebut dirinya sebagai anak seorang anggota DPR di Makassar, yang semakin membuat korban percaya.