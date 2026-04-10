Viral! 2 Bule Main Sirkus di Lampu Merah, Curi Perhatian Pengendara dan Netizen

JAKARTA - Viral di media sosial, sebuah video yang diunggah oleh netizen di media sosial menunjukkan dua orang yang diduga bule tengah bermain sirkus di salah satu persimpangan lampu merah di Kota Bandung, Jawa Barat.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram bernama @yudhanurzahra pada empat hari yang lalu atau sekitar 5 April 2026. Dalam keterangan videonya, ia menuliskan bahwa video itu diambil di salah satu perempatan lampu merah di Jalan Dr. Setiabudi Gegerkalong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Terlihat, dua orang yang di antaranya adalah satu laki-laki dan satu perempuan dan diduga adalah bule sedang memainkan hiburan atraksi sirkus di depan para pengendara yang berhenti.

Salah satu memainkan atraksi juggling tongkat, sementara satu orang lainnya yang merupakan sosok perempuan memainkan hiburan atraksi bola juggling dengan lincah.

Usai melakukan atraksi, pemain laki-laki terlihat menyiapkan sebuah wadah berupa topi dan terlihat akan meminta uang seikhlasnya kepada para pengendara bak pengamen yang sedang mengamen di lampu merah.

“Kaget tiba-tiba ada sirkus di lampu merah,” tulis netizen tersebut dalam keterangan unggahannya.

Sontak video tersebut pun viral dan menyita perhatian netizen. Beberapa ada yang mempertanyakan apakah betul dua orang tersebut merupakan bule (orang asing).