Apa Penderita Asam Lambung Boleh Intermittent Fasting? Ini Jawaban Dokter Tirta

JAKARTA - Diet dengan metode intermittent fasting merupakan salah satu cara yang cukup mudah dilakukan untuk menurunkan berat badan. Namun, bagaimana jika seseorang memiliki riwayat GERD atau asam lambung?

Influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi menjelaskan bahwa intermittent fasting bagi penderita asam lambung atau GERD bisa saja dilakukan secara kondisional. Bahkan, jika memungkinkan, metode ini justru dapat membantu meredakan gejala yang dialami.

“Bisa enggak orang GERD menjalani IF dengan baik? Oh, bisa. Malah GERD-nya bisa membaik,” kata dr. Tirta dalam unggahan video di akun Instagram-nya.

Hal itu dimungkinkan karena penderita GERD atau asam lambung tetap dapat mengonsumsi obat-obatan sesuai anjuran saat menjalani intermittent fasting.

“Intermittent fasting itu bisa dijalani oleh orang yang mengalami gangguan asam lambung, karena bisa jadi dia tetap meminum obat-obatan untuk asam lambungnya,” ucapnya.