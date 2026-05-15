Jangan Malas Mengunyah Makanan, Dampaknya Bisa Sampai ke Lambung!

KEBIASAAN makan terburu-buru dan malas mengunyah ternyata tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, kebiasaan ini bahkan bisa memberi dampak sampai ke lambung.

Influencer kesehatan sekaligus dokter umum, dr. Gia Pratama dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya menjelaskan bahwa proses mengunyah merupakan proses utama kesehatan saluran pencernaan. Hal ini seringkali disepelekan oleh masyarakat.

1. Pentingnya Mengunyah

Setiap makan sudah pasti kita melakukan aktivitas mengunyah, namun terkadang kita tidak sadar apakah cara mengunyah kita sudah benar atau belum untuk membantu makanan lebih terurai dan mudah diproses oleh lambung.

Karena itu, mengunyah dengan baik menggunakan gigi memiliki peran krusial sebagai "penjaga gerbang" pertama yang menentukan bagaimana nutrisi diproses di dalam tubuh. dr. Gia pun menyayangkan kecenderungan banyak orang yang makan terburu-buru tanpa memberikan kesempatan bagi mulut untuk bekerja maksimal.

"Gigi adalah gerbang pertama yang menentukan nasib makanan di dalam tubuh. Sebelum makanan sampai ke usus, tubuh berharap makanan sudah berubah menjadi bubur kimiawi yang lembut, basah oleh air liur, bercampur enzim, dan siap diproses," jelas dr. Gia, dikutip Jumat (15/5/2026).