Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kenali Arti Doomscrolling dan Bahayanya, Menkes Bagikan Tips Tak Kecanduan HP

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |09:05 WIB
Kenali Arti Doomscrolling dan Bahayanya, Menkes Bagikan Tips Tak Kecanduan HP
Kenali Arti Doomscrolling dan Bahayanya, Menkes Bagikan Tips Tak Kecanduan HP (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membagikan konten edukatif melalui seri Budi Gemar Sharing #BGS di media sosial Instagram-nya. Kali ini, ia membahas soal fenomena doomscrolling dan cara mengatasinya.

Doomscrolling merupakan kebiasaan menggulir layar ponsel secara terus-menerus, terutama untuk mengonsumsi konten negatif atau tanpa tujuan jelas, seperti berita buruk, drama media sosial, hingga konten yang memicu kecemasan. Kebiasaan ini sering terjadi tanpa disadari, biasanya saat malam hari atau saat seseorang sedang merasa lelah.

Bukannya beristirahat, pengguna ponsel justru terus terpapar informasi yang memicu stres dan membuat kualitas tidur menurun. Menurut Budi, penggunaan ponsel yang tidak terkontrol bisa berdampak pada kesehatan mental karena memicu sensasi kecanduan yang tidak memberikan manfaat jangka panjang.

3 tips yang bisa langsung diterapkan pengguna ponsel

1. Batasi Waktu Penggunaan Aplikasi
Ia menyarankan untuk memanfaatkan fitur bawaan ponsel, seperti App Time Limit, untuk membatasi durasi penggunaan media sosial. Dengan pembatasan ini, pengguna diharapkan lebih sadar terhadap waktu yang dihabiskan di depan layar.

2. Bersihkan Home Screen
Langkah berikutnya adalah menghapus aplikasi media sosial dari tampilan utama ponsel. Dengan begitu, akses ke aplikasi tersebut tidak lagi instan dan dapat mengurangi kebiasaan membuka aplikasi secara refleks.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement