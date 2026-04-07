Kenali Arti Doomscrolling dan Bahayanya, Menkes Bagikan Tips Tak Kecanduan HP

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membagikan konten edukatif melalui seri Budi Gemar Sharing #BGS di media sosial Instagram-nya. Kali ini, ia membahas soal fenomena doomscrolling dan cara mengatasinya.

Doomscrolling merupakan kebiasaan menggulir layar ponsel secara terus-menerus, terutama untuk mengonsumsi konten negatif atau tanpa tujuan jelas, seperti berita buruk, drama media sosial, hingga konten yang memicu kecemasan. Kebiasaan ini sering terjadi tanpa disadari, biasanya saat malam hari atau saat seseorang sedang merasa lelah.

Bukannya beristirahat, pengguna ponsel justru terus terpapar informasi yang memicu stres dan membuat kualitas tidur menurun. Menurut Budi, penggunaan ponsel yang tidak terkontrol bisa berdampak pada kesehatan mental karena memicu sensasi kecanduan yang tidak memberikan manfaat jangka panjang.

3 tips yang bisa langsung diterapkan pengguna ponsel

1. Batasi Waktu Penggunaan Aplikasi

Ia menyarankan untuk memanfaatkan fitur bawaan ponsel, seperti App Time Limit, untuk membatasi durasi penggunaan media sosial. Dengan pembatasan ini, pengguna diharapkan lebih sadar terhadap waktu yang dihabiskan di depan layar.

2. Bersihkan Home Screen

Langkah berikutnya adalah menghapus aplikasi media sosial dari tampilan utama ponsel. Dengan begitu, akses ke aplikasi tersebut tidak lagi instan dan dapat mengurangi kebiasaan membuka aplikasi secara refleks.