HOME WOMEN BEAUTY

Kemangi Ternyata Bagus untuk Perawatan Kulit Sensitif, Ini Kata Dokter

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |20:39 WIB
JAKARTA - Kemangi ternyata memiki segudang fungsi untuk kulit, Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika dr. Jhauharina, SpDVE menjelaskan bahwa kemangi memiliki kandungan aktif yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan kulit, terutama dalam membantu meredakan peradangan ringan dan menjaga keseimbangan kulit.

“Pemanfaatan bahan alami seperti kemangi dalam formulasi yang tepat dapat memberikan manfaat signifikan, terutama untuk kulit sensitif atau yang membutuhkan efek menenangkan,” jelasnya.

Menurutnya, penggunaan kemangi menjadi penting seiring dengan meningkatnya prevalensi kulit sensitif pada masyarakat modern. Kondisi ini sering kali berkaitan dengan gangguan pada skin barrier, yaitu lapisan pelindung kulit yang berperan menjaga keseimbangan kelembapan sekaligus melindungi kulit dari iritasi dan paparan lingkungan.

Gangguan pada skin barrier dapat memicu berbagai keluhan dermatologis seperti kulit kering, kemerahan, rasa gatal, hingga kondisi inflamasi yang lebih kompleks seperti dermatitis atau eksim.

Dokter Jhauharina menjelaskan bahwa pendekatan perawatan kulit sensitif sebaiknya berfokus pada dua aspek utama, yaitu menenangkan inflamasi ringan pada kulit serta membantu memperbaiki fungsi barrier kulit.

