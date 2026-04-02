HOME WOMEN LIFE

Influencer Raup 1 Juta Followers Gegara Konten Edukatif Sederhana

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |19:05 WIB
JAKARTA – Seorang influencer asal Tiongkok sukses mencuri perhatian publik setelah /berhasil meraih lebih dari satu juta pengikut hanya dalam waktu dua minggu. Keberhasilan tersebut diraih berkat konten sederhana namun sangat bermanfaat, yakni membahas cara menyewa rumah dengan aman.

Kreator yang dikenal sebagai Gulumao ini berbasis di Xiamen, Provinsi Fujian. Ia mulai viral sejak mengunggah video perdananya pada 26 Februari bertajuk “Studi Pemuda: Cara Menyewa Rumah”, yang kini telah ditonton lebih dari 4,6 juta kali.

Dalam kontennya, Gulumao membagikan panduan praktis mulai dari cara mencari properti sewa, mengenali iklan palsu, hingga memilih metode pembayaran yang aman. Ia juga mengulas kelebihan dan kekurangan berbagai saluran pencarian rumah, seperti agen properti, media sosial, hingga platform sewa jangka panjang.

Salah satu poin penting yang ia tekankan adalah kewaspadaan terhadap iklan dengan harga terlalu murah namun menampilkan foto yang menarik. Menurutnya, banyak iklan semacam itu hanyalah jebakan untuk menarik calon penyewa.

“Sebagian besar iklan tersebut tidak sesuai kenyataan. Setelah datang ke lokasi, calon penyewa biasanya diarahkan ke pilihan yang lebih mahal,” ujarnya.

Menariknya, video-video Gulumao dibuat singkat, sekitar satu setengah menit, dengan penyampaian yang padat dan mudah dipahami. Gaya inilah yang membuat kontennya cepat viral dan disukai banyak orang.

Sebelum menjadi kreator mandiri, Gulumao telah berpengalaman lebih dari satu dekade di industri media sosial, mengelola akun perusahaan. Ia mengaku terdorong membuat konten edukatif karena melihat banyaknya informasi di internet yang kurang relevan dan minim manfaat.

