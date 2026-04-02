Jangan Cuma FOMO, Ini yang Harus Disiapkan Sebelum Resign

JAKARTA - Resign setelah Lebaran adalah fenomena tren tahunan yang kerap terjadi di Indonesia. Karyawan mengundurkan diri pasca menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

Tren resign ini dipicu oleh beberapa hal, antara lain pencairan hak finansial (THR), waktu refleksi selama libur panjang, serta keinginan mencari lingkungan kerja yang lebih baik, lebih fleksibel, atau work-life balance yang lebih sehat.

Tapi jangan cuma sekadar ikut-ikutan atau FOMO, ya. Sebelum resign, sebaiknya kamu menyiapkan beberapa hal, antara lain kesiapan finansial.

Perencana keuangan Andy Nugroho menjelaskan, kita ingin resign biasanya ada dua kemungkinan: memulai di perusahaan baru atau banting setir menjadi pebisnis.

"Ketika mereka memang ingin mencari pekerjaan yang lain sebelum resign, akan lebih baik apabila mereka sudah mendapatkan pekerjaan lain lebih dulu. Sudah dapat kepastian lah, bahwa pekerjaannya ini akan menampung mereka ketika mereka akan resign dari tempat lamanya. Atau misalnya mereka ingin resign dan memulai bisnis baru, bisnis sendiri. Boleh aja, namun pastikan bahwa bisnis itu sudah bisa BEP (balik modal), ya, tapi paling tidak sudah bisa memberikan hasil, sudah bisa jadi pegangan dia untuk kebutuhan sehari-harinya dia," papar dia kepada Okezone.

Pentingnya Punya Dana Darurat