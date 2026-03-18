Cara Asri Welas Ajarkan Tanggung Jawab ke Anak, Tanamkan Jiwa Kepemimpinan

Cara Asri Welas Ajarkan Tanggung Jawab ke Anak, Tanamkan Jiwa Kepemimpinan. (Foto: Instagram Asri Welas)

JAKARTA – Asri Welas mengaku cukup disiplin mendidik kedua putranya sejak resmi menyandang status orangtua tunggal. Ia ingin sang anak memiliki tanggung jawab sejak dini, terutama kepada si sulung, Ibam.

Menurutnya, tugasnya kini tak hanya mencari nafkah, tetapi juga memastikan mental sang buah hati siap menjadi pemimpin di masa depan.

"Anak laki-laki itu kan tanggung jawab kita. Kalau dia nanti sudah jadi laki-laki, dia mau memimpin siapa, Bang? Kalau sudah kawin mau memimpin siapa?" tanya Asri kepada Ibam di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Siapa sangka, meski baru berusia belasan tahun, Ibam rupanya sudah memahami pertanyaan sang bunda.

"(Memimpin) ya istri dan anak," katanya.