Makna Mendalam Kain Batik Prewed El Rumi dan Syifa Hadju, yang Tercipta Sejak Abad 17

JAKARTA - Secara mengejutkan, El Rumi dan Syifa Hadju memposting foto prewedding. Temanya adalah bangsawan Jawa.

Dalam foto prewedding tersebut, pasangan sejoli ini menggunakan baju adat Jawa dengan sentuhan modern. Namun, ada yang mencuri perhatian. Yakni, jarik atau kain batik yang dipilih kedua pasangan ini. Ternyata memiliki arti yang sangat mendalam.

Pada foto tersebut keduanya kompak menggunakan kain batik couple dengan motif jarik sidomukti. Selain makna mendalam, ternyata motif kain sidomuncul tercipta pada abad ke-17. Kain sarat budaya tersebut menjadi sebuah doa yang teraut dalam jenis motif batik dengan makna sebuah doa.

"Rooted in tradition, guided by love. #thELastforSYIFA," demikian tulis pada akun keduanya, dikutip Minggu (15/3/2026).

Dikutp dari laman Kemenparekraf, kain batik Sidomukti berasal dari kata Jawa. "Sido" memiliki arti jadi, menjadi, terus-menerus. Sementara "Mukti" memiliki arti mulia, sejahtera dan bahagia. Secara umum bermakna doa dan harapan agar penggunanya mendapatkan kebahagiaan lahir batin, kemakmuran, dan kehidupan yang mulia.

Motif ini merupakan batik klasik yang sering digunakan dalam pernikahan adat Jawa, khususnya saat upacara siraman dan panggih, sebagai perlambang kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Berikut adalah fakta-fakta mengenai kain Sidomukti.