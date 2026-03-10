5 Tips Meninggalkan Hewan Peliharaan Saat Mudik Lebaran

JAKARTA - Mudik Lebaran menjadi momen yang dinanti banyak orang untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Namun, bagi para pemilik hewan peliharaan, momen ini sering menimbulkan dilema, bagaimana memastikan hewan tetap aman dan terawat saat rumah ditinggalkan selama beberapa hari?

Tanpa persiapan yang tepat, hewan peliharaan bisa mengalami stres, kelaparan, atau bahkan sakit. Karena itu, penting bagi pemilik untuk menyiapkan berbagai hal sebelum berangkat mudik.

Berikut 5 tips meninggalkan hewan peliharaan saat mudik Lebaran agar tetap aman dan nyaman, dikutip longbranchanimalhospital, Selasa (10/3/2026).

1. Titipkan pada Pet Sitter atau Orang Terpercaya

Jika kamu berencana mudik dalam waktu cukup lama, sebaiknya titipkan hewan peliharaan kepada pet sitter profesional atau orang yang kamu percaya, seperti keluarga, teman, atau tetangga. Pastikan orang yang ditunjuk memahami cara merawat hewan tersebut, termasuk jadwal makan, kebiasaan, dan kondisi kesehatannya.

2. Siapkan Stok Makanan dan Air yang Cukup

Pastikan kamu menyediakan makanan dan air minum yang cukup selama ditinggal. kamu juga bisa menggunakan tempat makan dan minum otomatis agar kebutuhan hewan tetap terpenuhi meski kamu tidak berada di rumah.

3. Bersihkan Kandang dan Lingkungan

Sebelum berangkat mudik, bersihkan kandang atau area tempat tinggal hewan peliharaan. Lingkungan yang bersih akan membuat hewan lebih nyaman dan mengurangi risiko penyakit selama kamu tidak di rumah.