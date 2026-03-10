Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Meninggalkan Hewan Peliharaan Saat Mudik Lebaran

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |16:07 WIB
5 Tips Meninggalkan Hewan Peliharaan Saat Mudik Lebaran
5 Tips Meninggalkan Hewan Peliharaan Saat Mudik Lebaran. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mudik Lebaran menjadi momen yang dinanti banyak orang untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Namun, bagi para pemilik hewan peliharaan, momen ini sering menimbulkan dilema, bagaimana memastikan hewan tetap aman dan terawat saat rumah ditinggalkan selama beberapa hari?

Tanpa persiapan yang tepat, hewan peliharaan bisa mengalami stres, kelaparan, atau bahkan sakit. Karena itu, penting bagi pemilik untuk menyiapkan berbagai hal sebelum berangkat mudik.

Berikut 5 tips meninggalkan hewan peliharaan saat mudik Lebaran agar tetap aman dan nyaman, dikutip longbranchanimalhospital, Selasa (10/3/2026).

1. Titipkan pada Pet Sitter atau Orang Terpercaya

Jika kamu  berencana mudik dalam waktu cukup lama, sebaiknya titipkan hewan peliharaan kepada pet sitter profesional atau orang yang kamu  percaya, seperti keluarga, teman, atau tetangga. Pastikan orang yang ditunjuk memahami cara merawat hewan tersebut, termasuk jadwal makan, kebiasaan, dan kondisi kesehatannya.

2. Siapkan Stok Makanan dan Air yang Cukup
Pastikan kamu  menyediakan makanan dan air minum yang cukup selama ditinggal. kamu  juga bisa menggunakan tempat makan dan minum otomatis agar kebutuhan hewan tetap terpenuhi meski kamu  tidak berada di rumah.

3. Bersihkan Kandang dan Lingkungan
Sebelum berangkat mudik, bersihkan kandang atau area tempat tinggal hewan peliharaan. Lingkungan yang bersih akan membuat hewan lebih nyaman dan mengurangi risiko penyakit selama kamu  tidak di rumah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206081//ekonomi-e6cj_large.jpg
Penjualan Eceran Februari 2026 Diprediksi Tumbuh 6,9 Persen, Didorong Ramadhan dan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206088//lebaran-onuQ_large.jpg
BRIN Prediksi Idul Fitri 1447 H Jatuh pada 21 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205928//parkiran-oCXs_large.jpg
Polda Metro hingga Polsek Buka Penitipan Kendaraan Gratis bagi Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205938//mnc_peduli-eFtX_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Panti Teratai, Pengurus: Tambahan Gizi bagi 36 Anak Asuh Kami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205934//mnc_peduli-CFhb_large.jpg
Momentum Ramadhan, MNC Peduli Bagikan Sembako dan Keceriaan di Panti Asuhan Kuntum Teratai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205912//polri-aCh1_large.jpg
Operasi Ketupat 2026, Polisi Akan Tindak Tegas Truk Sumbu 3 yang Melintas Ruas Tol
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement