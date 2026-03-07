Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Cara Mengelola Uang THR agar Tidak Cepat Habis

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |20:05 WIB
5 Cara Mengelola Uang THR agar Tidak Cepat Habis
5 Cara Mengelola Uang THR agar Tidak Cepat Habis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi momen yang paling ditunggu menjelang Lebaran. Banyak orang memanfaatkan uang tambahan ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari belanja baju baru, mudik, hingga berbagi dengan keluarga.

Namun tanpa pengelolaan yang baik, uang THR bisa habis dalam waktu singkat. Untuk itu, perlu cara terbaik agar uang THR bisa digunakan dengan bijak dan tidak langsung habis.

Agar lebih bermanfaat, berikut lima cara mengelola uang THR agar tidak cepat habis.

1. Buat Prioritas Kebutuhan

Langkah pertama adalah menentukan kebutuhan yang paling penting, misalnya untuk zakat, kebutuhan mudik, atau keperluan Lebaran. Dengan membuat daftar prioritas, Anda dapat menghindari pengeluaran yang tidak terlalu penting sehingga uang THR lebih terkontrol.

2. Sisihkan untuk Tabungan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/612/2796255/5-prioritas-alokasi-keuangan-setelah-dapat-thr-2a4rWxLbNj.jpg
5 Prioritas Alokasi Keuangan setelah Dapat THR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/08/612/2407734/tips-bijak-kelola-thr-lebaran-langsung-bayar-zakat-ya-PBL5BmJLbm.jpg
Tips Bijak Kelola THR Lebaran, Langsung Bayar Zakat Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/08/612/2407676/perlu-tahu-ini-sejarah-thr-yang-didapat-pekerja-setiap-jelang-lebaran-atgN379jLv.jpg
Perlu Tahu, Ini Sejarah THR yang Didapat Pekerja Setiap Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/08/612/2407671/beda-dengan-indonesia-belanda-beri-thr-untuk-pekerja-yang-liburan-mhz8Npggns.jpg
Beda dengan Indonesia, Belanda Beri THR untuk Pekerja yang Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/02/612/2404331/4-cara-paling-tepat-habiskan-thr-beli-baju-baru-salah-satunya-tq45orCj3G.jpg
4 Cara Paling Tepat Habiskan THR, Beli Baju Baru Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/21/612/2398497/pandemi-belum-usai-ini-tips-mengelola-thr-agar-aman-bSOkPyfM53.jpg
Pandemi Belum Usai, Ini Tips Mengelola THR agar Aman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement