5 Cara Mengelola Uang THR agar Tidak Cepat Habis

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi momen yang paling ditunggu menjelang Lebaran. Banyak orang memanfaatkan uang tambahan ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari belanja baju baru, mudik, hingga berbagi dengan keluarga.

Namun tanpa pengelolaan yang baik, uang THR bisa habis dalam waktu singkat. Untuk itu, perlu cara terbaik agar uang THR bisa digunakan dengan bijak dan tidak langsung habis.

Agar lebih bermanfaat, berikut lima cara mengelola uang THR agar tidak cepat habis.

1. Buat Prioritas Kebutuhan

Langkah pertama adalah menentukan kebutuhan yang paling penting, misalnya untuk zakat, kebutuhan mudik, atau keperluan Lebaran. Dengan membuat daftar prioritas, Anda dapat menghindari pengeluaran yang tidak terlalu penting sehingga uang THR lebih terkontrol.

2. Sisihkan untuk Tabungan