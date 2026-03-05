Minum Susu saat Sahur Bikin Kenyang Lebih Lama

JAKARTA -Saat sahur kita tentunya mengutamakan agar apa yang kita konsumsi bisa membuat kita kenyang sepanjang hari agar kuat berpuasa sampai waktu berbuka tiba. Namun ternyata bukan hanya makanan yang bisa membuat kenyang, ada juga minuman yang bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama yaitu susu.

Meskipun sederhana, kandungan protein dalam susu tidak bisa diremehkan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin bahkan menyarankan minuman tersebut agar dikonsumsi saat sahur. Tetapi, susu yang dikonsumsi haruslah susu segar 100 persen dan berwarna putih.

“Saya kasih tahu nih, satu minuman wajib saat sahur. Namanya susu. Nah, susunya susu putih, 100 persen fresh milk dan pastikan yang putih,” kata Budi dalam unggahan video di Instagramnya, dikutip Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa susu bisa membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Hal itu dikarenakan kandungan protein yang tinggi dalam susu bisa menghambat pengosongan lambung.

“Ya. Kenapa susu? Karena susu itu tinggi protein dan protein akan menghambat pengosongan lambung. Sehingga kita merasa kenyangnya jauh lebih lama,” ucap dia.