Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Minum Susu saat Sahur Bikin Kenyang Lebih Lama

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |15:22 WIB
Minum Susu saat Sahur Bikin Kenyang Lebih Lama
Minum Susu saat Sahur Bikin Kenyang Lebih Lama (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA -Saat sahur kita tentunya mengutamakan agar apa yang kita konsumsi bisa membuat kita kenyang sepanjang hari agar kuat berpuasa sampai waktu berbuka tiba. Namun ternyata bukan hanya makanan yang bisa membuat kenyang, ada juga minuman yang bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama yaitu susu.

Meskipun sederhana, kandungan protein dalam susu tidak bisa diremehkan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin bahkan menyarankan minuman tersebut agar dikonsumsi saat sahur. Tetapi, susu yang dikonsumsi haruslah susu segar 100 persen dan berwarna putih.

“Saya kasih tahu nih, satu minuman wajib saat sahur. Namanya susu. Nah, susunya susu putih, 100 persen fresh milk dan pastikan yang putih,” kata Budi dalam unggahan video di Instagramnya, dikutip Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa susu bisa membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Hal itu dikarenakan kandungan protein yang tinggi dalam susu bisa menghambat pengosongan lambung.

“Ya. Kenapa susu? Karena susu itu tinggi protein dan protein akan menghambat pengosongan lambung. Sehingga kita merasa kenyangnya jauh lebih lama,” ucap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/482/3195397/susu-0kij_large.jpg
BPOM Minta Nestlé Tarik Produk Susu Formula S-26 Promil Gold pHPro 1 dari Pasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/298/3194294/susu-G3mF_large.jpg
Apa Itu Maltodekstrin? Kandungan Susu Formula yang Aman dan Diatur BPOM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/612/2911224/5-susu-formula-termahal-di-dunia-harganya-bisa-sampai-rp1-8-juta-wb6UTeTWNC.jpg
5 Susu Formula Termahal di Dunia, Harganya Bisa Sampai Rp1,8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/19/612/2801514/optimalkan-tumbuh-kembang-anak-dancow-gaungkan-gerakan-aku-dan-kau-suka-dancow-mHh0r6YX99.jpg
Optimalkan Tumbuh Kembang Anak, Dancow Gaungkan Gerakan Aku Dan Kau Suka Dancow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/27/298/2772158/tak-mampu-beli-susu-formula-ini-makanan-yang-bisa-gantikan-nutrisinya-oRcT36tMqX.jpg
Tak Mampu Beli Susu Formula? Ini Makanan yang Bisa Gantikan Nutrisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/15/481/2214628/susu-formula-di-china-sebabkan-kepala-bayi-bengkak-ahli-gizi-untuk-apa-diberikan-dmfvGQJwLQ.jpg
Susu Formula di China Sebabkan Kepala Bayi Bengkak, Ahli Gizi: Untuk Apa Diberikan?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement