Meisya Siregar Khawatir Transit di Dubai usai Ibadah Umrah karena Perang Iran-AS

JAKARTA - Artis Meisya Siregar dan suaminya, Bebi Romeo, diketahui baru saja menjalankan ibadah umrah dan masih berada di Tanah Suci. Namun menjelang kepulangan ke Indonesia, situasi di Timur Tengah memanas akibat konflik Iran dan Amerika Serikat.

Ketegangan tersebut berdampak pada sejumlah wilayah, termasuk kawasan Teluk. Beberapa titik di Dubai dilaporkan terdampak situasi keamanan, termasuk operasional di Dubai International Airport.

Meisya mengungkapkan bahwa dirinya dijadwalkan kembali ke Tanah Air dengan penerbangan yang transit di Dubai pada Selasa (2/3/2026). Melalui Instagram Story, ia memohon doa agar perjalanan berjalan lancar dan aman.

“Doain plis, lusa pesawat kita Emirates transit Dubai,” tulis Meisya.

Diketahui, Meisya menjadi salah satu artis yang menjalankan ibadah umrah pada bulan suci Ramadhan 2026 bersama sang suami. Selain dirinya, artis Febby Rastanty juga masih berada di Tanah Suci usai menunaikan ibadah umrah.