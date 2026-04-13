Meisya Siregar Ungkap Anaknya Didiagnosis Autoimun ITP: Tubuhnya Memar

JAKARTA - Aktris Meisya Siregar membawa kabar tak sedap dari kesehatan putra bungsunya, Bambang. Ia menyebut sang putra baru saja didiagnosis mengidap ITP (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura).

Hal ini disampaikan Meisya melalui unggahan di laman Instagramnya. Ia mengungkapkan bahwa selama ini Bambang tumbuh sebagai anak yang sangat aktif dan sehat.

Namun, ia tak menyangka, sang putra harus mengidap penyakit serius yang sebelumnya jarang mereka dengar.

Dalam unggahannya, Meisya juga memberikan edukasi singkat mengenai ITP.

Penyakit yang kini juga sering disebut Immune Thrombocytopenia ini merupakan kelainan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh justru menyerang trombosit (keping darah) sendiri.

"Ini mengakibatkan jumlah keping darah rendah sehingga tubuh mudah memar atau berdarah," tulis Meisya Siregar dalam keterangan fotonya, dikutip Senin, 13 April.