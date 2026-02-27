Apakah Penderita Diabetes Boleh Makan Roti? Ini Jawabannya

JAKARTA - Roti sering dianggap sebagai makanan yang bisa memicu lonjakan gula darah. Namun ternyata, penderita diabetes tetap boleh makan roti, asalkan memilih jenis yang tepat dan memperhatikan porsinya.

Tak perlu menghapus roti sepenuhnya dari menu harian. Kuncinya terletak pada jenis karbohidrat, kandungan serat, serta cara mengombinasikannya dengan makanan lain.

Mengapa Roti Bisa Mempengaruhi Gula Darah?

Roti merupakan sumber karbohidrat. Saat dikonsumsi, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa yang kemudian masuk ke aliran darah. Pada orang dengan diabetes, kemampuan tubuh mengatur gula darah tidak optimal sehingga lonjakan bisa terjadi lebih cepat.

Namun, tidak semua roti memiliki efek yang sama.

Roti putih berbahan tepung olahan cenderung cepat dicerna dan menyebabkan gula darah naik lebih cepat. Sebaliknya, roti dengan kandungan serat tinggi dicerna lebih lambat dan memberikan respons gula darah yang lebih stabil.

Dikutip dari EatingWell, berikut beberapa jenis roti yang lebih disarankan untuk penderita diabetes: