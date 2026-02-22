Zaskia Sungkar Melahirkan, Irwansyah Beri Nama Anak Kedua Urwah Muhammad Syahki

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Irwansyah dan Zaskia Sungkar. Melalui unggahan di akun instagram pribadinya pada Sabtu, 21 Maret 2026, mereka mengumumkan kabar kelahiran buah hati keduanya yang telah dinanti-nanti.

Dalam unggahan di akun instagram Zaskia, ia membagikan momen kelahiran putra keduanya dalam tiga slide foto. Foto pertama adalah foto dirinya sebelum melahirkan bersama sang suami di ruang persalinan, foto kedua merupakan foto seorang dokter yang tengah melakukan persalinan kelahirannya dan foto ketiga adalah foto anak keduanya setelah lahir.

Dalam keterangan unggahan tersebut, Zaskia mengungkap bahwa putra keduanya yang baru lahir itu diberi nama Urwah Muhammad Syahki. “MasyaAllah tabarakallah Selamat datang ke dunia, Urwah Muhammad Syahki,” tulis Zaskia, dikutip Minggu (21/2/2026).

Sementara itu, suami dari Zaskia Sungkar, Irwansyah juga turut mengumumkan kelahiran putra keduanya di akun Instagramnya. Ia mengunggah dua slide foto diantaranya adalah foto saat dirinya menggendong sang buah hati dan foto kedua merupakan foto saat ia bersama istrinya setelah melahirkan.

Dalam keterangan unggahan tersebut, ia juga mengungkapkan rasa syukur dan banyak doa atas kelahiran buah hati keduanya, Urwah Muhammad Syaki. Ia berdoa agar anaknya kelak bisa menjadi anak yang shaleh dan bisa membawa dirinya beserta sang istri menuju syurga.

“Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush sholihaah, MasyaAllah tabarakallah, Terimakasih ya rabb udah kirim dia untuk kami "Urwah Muhammad Syahki" semoga menjadi anak yg shalih dan bisa membawa kita ke syurganya Allah,” tulis Irwansyah dalam keterangan unggahannya.

Tak hanya bersyukur dan mendoakan kelahiran sang anak, ia juga tak lupa mendoakan sang istri yang telah berjuang melahirkan buah hati keduanya. Apalagi, perjuangan seorang perempuan saat melahirkan tidaklah mudah. Terdapat pengorbanan, rasa sakit dan rasa lelah yang harus dirasakan oleh perempuan.

“Teruntuk istriku yg shalihah, terima kasih ya syg atas pengorbananya, sakitnya, cape nya semoga semua ini menjadi penghapus dosa buat km. Aku, ukkasya, ummaira, urwah syg mami @zaskiasungkar15,” tambah dia.

(Foto: IG Zaskia Sungkar)

Meski demikian, hingga saat ini keduanya belum mempublikasikan potret wajah dari Urwah Muhammad Syahki. Bahkan dalam foto di unggahan keduanya hanya menampilkan bagian tubuh sang buah hati. Sementara bagia wajahnya ditutupi oleh emoji hati seperti pada unggahan Irwansyah.

Bahkan wajah Urwah Muhammad Syakih juga tidak diekspos oleh adik dari Zaskia Sungkar, Shireen Sungkar yang juga mengunggah potret kelahiran buah hati kedua dari kakaknya itu juga menutup wajah Urwah Muhammad Syakih dengan emoji hati. Meski demikian, dalam keterangan unggahannya ia turut memberikan selamat serta doa-doa baik atas kelahiran putra kedua Zaskia Sungkar yang juga merupakan keponakan dirinya.

“MasyaaAllah tabarakallah Bismillah urwah jadi anak soleh ya nak Ahli syurga Dan menjadi anak yang selalu mengangkat kedua tangannya mendoakan orang tuanya Barakallahufikum @zaskiasungkar15 @irwansyah_15,” ungkap Shireen dalam keterangan unggahannya.