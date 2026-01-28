Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kesetiaan Beby Prisillia Dampingi Onad Tersandung Narkoba Tuai Pujian

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |16:05 WIB
Kesetiaan Beby Prisillia Dampingi Onad Tersandung Narkoba Tuai Pujian
Kesetiaan Beby Prisillia Dampingi Onad Tersandung Narkoba Tuai Pujian. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Onadio Leonardo terharu dengan kesetiaan sang istri, Beby Prisillia, yang mendampinginya dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang sempat menjerat dirinya hingga akhirnya dinyatakan bebas setelah menjalani masa rehabilitasi selama tiga bulan.

Mantan vokalis Killing Me Inside itu mengaku tak menyangka Beby bisa begitu tegar dalam menghadapi masalah tersebut.

Bahkan, ia meyakini jika masalah ini menimpa orang lain, dirinya mungkin sudah ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang terkasih.

Onad Bebas

(Momen Onadio Leonardo bebas. Foto: Ravie Wardanie/Okezone)  

“Pokoknya terima kasih banyak istri gue, orang tua gue, teman-teman terdekat gue. Karena kan kalau misalnya orang kena masalah, biasanya ditinggal, ya. Gue nggak,” kata Onad sambil menahan tangis di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

Melihat sang suami nyaris menangis, Beby Prisillia pun berusaha meyakinkannya dengan komitmen yang kuat.

“Gini, gue itu menikah dengan Onad. Gue berjanji kepada Tuhan, gue berjanji pada diri gue, gue akan bersama selamanya,” ucap Beby.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/33/3198100//onadio_leonardo_bebas_rehabilitasi-XT4n_large.JPG
Onad Ngaku Kapok Pakai Narkoba dan Bakal Lebih Selektif Pilih Teman: Jangan Bodoh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/33/3198097//onadio_leonardo-9GAw_large.JPG
Onadio Leonardo Resmi Bebas Usai Tiga Bulan Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198025//kepala_bnn_komjen_pol_suyudi_ario_seto-JLZC_large.jpg
Kepala BNN Sebut Gas Tertawa Kembali Tren di Kalangan Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197952//onadio_leonardo-cFxt_large.jpg
Besok Bebas dari Rehabilitasi Narkoba, Onad Sudah Ditunggu Istri Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197943//penangkapan-WgNo_large.jpg
Home Industry Narkoba di Tangsel Terbongkar! Polisi Sita Sabu hingga Sintetis Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197911//onadio_leonardo_dan_bebi_prisilia-OSFQ_large.jpg
Beby Prisillia Sebut Onadio Leonardo Bebas Rehabilitasi Besok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement