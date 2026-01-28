Kesetiaan Beby Prisillia Dampingi Onad Tersandung Narkoba Tuai Pujian

JAKARTA - Onadio Leonardo terharu dengan kesetiaan sang istri, Beby Prisillia, yang mendampinginya dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang sempat menjerat dirinya hingga akhirnya dinyatakan bebas setelah menjalani masa rehabilitasi selama tiga bulan.

Mantan vokalis Killing Me Inside itu mengaku tak menyangka Beby bisa begitu tegar dalam menghadapi masalah tersebut.

Bahkan, ia meyakini jika masalah ini menimpa orang lain, dirinya mungkin sudah ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang terkasih.

(Momen Onadio Leonardo bebas. Foto: Ravie Wardanie/Okezone)

“Pokoknya terima kasih banyak istri gue, orang tua gue, teman-teman terdekat gue. Karena kan kalau misalnya orang kena masalah, biasanya ditinggal, ya. Gue nggak,” kata Onad sambil menahan tangis di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

Melihat sang suami nyaris menangis, Beby Prisillia pun berusaha meyakinkannya dengan komitmen yang kuat.

“Gini, gue itu menikah dengan Onad. Gue berjanji kepada Tuhan, gue berjanji pada diri gue, gue akan bersama selamanya,” ucap Beby.