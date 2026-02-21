Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Deretan Tempat Berburu Takjil Gratis di Jakarta

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |04:36 WIB
JAKARTA – Bulan Ramadan identik dengan semangat berbagi dan kebersamaan. Di Ibu Kota, ada sejumlah tempat yang rutin menyediakan takjil gratis bagi masyarakat untuk berbuka puasa. Mulai dari masjid besar hingga komunitas sosial, kegiatan berbagi ini menjadi tradisi tahunan yang dinanti.

Berikut daftar tempat takjil gratis di Jakarta yang bisa Anda kunjungi:

1. Masjid Istiqlal

Masjid terbesar di Asia Tenggara ini setiap tahun mengadakan program buka puasa gratis untuk masyarakat umum.
Setiap harinya, tersedia sekitar 4.000 porsi makanan dan takjil gratis untuk jemaah yang berbuka puasa di area masjid.

2. Masjid Sunda Kelapa

Berlokasi di Menteng, masjid ini juga rutin menyediakan takjil gratis bagi jemaah. Selain itu, di sekitar area masjid terdapat banyak pedagang takjil dengan harga terjangkau sehingga memudahkan masyarakat mencari menu berbuka.

1 2
      
