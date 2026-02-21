Kenapa Buka Puasa di Indonesia Identik dengan Gorengan?

Kenapa Buka Puasa di Indonesia Identik dengan Gorengan? (Foto: Canva)

JAKARTA – Setiap bulan Ramadan tiba, pemandangan penjual gorengan menjelang waktu berbuka puasa hampir selalu ramai. Mulai dari pinggir jalan hingga pusat perbelanjaan, aneka gorengan seperti bakwan, tahu isi, tempe goreng, dan pisang goreng laris manis diburu masyarakat.

Fenomena ini membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa buka puasa di Indonesia begitu identik dengan gorengan?

Alasan Gorengan Jadi Menu Favorit

1. Mudah Ditemukan di Mana Saja

Salah satu alasan utama adalah ketersediaannya. Gorengan dijual hampir di setiap sudut kota dan desa, terutama menjelang waktu berbuka. Banyak pedagang musiman bermunculan selama Ramadan, sehingga akses untuk mendapatkannya sangat mudah.