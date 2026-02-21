5 Bahaya Buka Puasa Pakai Gorengan, Bikin Gendut hingga Kolesterol Naik

JAKARTA - Di balik kenikmatannya, kebiasaan berbuka dengan gorengan ternyata bisa membawa dampak kurang baik bagi kesehatan. Saat perut kosong dalam waktu lama, tubuh sebenarnya membutuhkan asupan yang ringan, mudah dicerna, dan mampu mengembalikan energi secara bertahap. Sementara itu, gorengan cenderung tinggi lemak dan kalori, serta sering kali digoreng menggunakan minyak yang dipakai berulang kali.

Jika dikonsumsi sesekali, mungkin tidak menjadi masalah besar. Akan tetapi, bila hampir setiap hari berbuka diawali dengan gorengan, risiko gangguan kesehatan bisa meningkat.

5 Risiko Kesehatan jika Sering Buka Puasa dengan Gorengan.

1. Gangguan Pencernaan

Saat berpuasa, lambung berada dalam kondisi kosong selama berjam-jam. Mengisi perut secara langsung dengan makanan tinggi lemak seperti gorengan dapat “mengagetkan” sistem pencernaan. Akibatnya, kamu bisa mengalami perut kembung, mual, hingga nyeri lambung.

Makanan berminyak juga lebih sulit dicerna sehingga memperlambat proses pengosongan lambung dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman setelah berbuka.

2. Asam Lambung Naik (GERD)