Sambut Ramadhan dengan Cucu Pertama, Umi Pipik Renovasi Kamar Khusus Baby Jadi Serba Pink. (Foto: IG Umi Pipik)

JAKARTA - Pendakwah Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik mengaku antusias menyambut Ramadan tahun ini. Kebahagiaannya dilengkapi dengan kehadiran sang cucu pertama, Elara Maha Kalila, dari pasangan Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri.

Umi Pipik bahkan mengaku sudah mempersiapkan menu khusus untuk cucunya ketika momen buka puasa pertama bareng keluarga.

"Puasa pertama Insya Allah Adiba ke rumah. Karena kan dia emang udah tinggal sama suaminya ya. Jadi nyiapin, saya sampai siapin satu kamar khusus buat cucu," kata Umi Pipik di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Momen buka puasa bareng keluarga juga menjadi tradisi tahunan bagi Ummi Pipik.

Dia ingin memastikan anak-anaknya tetap menjaga menu makanan sehat demi kelancaran puasa.