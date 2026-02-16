Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Imlek 2026, Legenda Iblis Nian vs Iblis Sui Cikal-bakal Identitas Warna Merah dan Emas

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |09:13 WIB
Imlek 2026, Legenda Iblis Nian vs Iblis Sui Cikal-bakal Identitas Warna Merah dan Emas
Legenda Iblis Nian dan Iblis Sui Cikal-bakal Identitas Warna Merah dan Emas. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan Imlek selalu menjadi momentum yang banyak dinantikan, bukan hanya oleh masyarakat umum yang tertarik dengan dekorasi dan hiasan Imlek, tetapi juga masyarakat Tionghoa sebagai hari spiritual mereka.

Perayaan Imlek sendiri identik dengan warna merah dan emas yang terdapat pada berbagai hiasan dekorasi berupa lampion dan gantungan khas China. Hiasan tersebut banyak dipajang di berbagai titik, baik di tempat umum maupun rumah-rumah pribadi.

Lalu, mengapa Imlek selalu identik dengan warna merah dan emas? Simak artikel berikut untuk mengetahui alasannya.

Melansir dari Confucius Institute for Scotland, Selasa (17/2/2026), warna merah yang selalu hadir setiap perayaan Imlek bermula dari legenda Iblis Nian. Iblis Nian merupakan makhluk berkepala singa dengan tanduk tajam yang sering meneror warga desa.

Iblis Nian hidup di laut dan akan muncul ke daratan setiap akhir tahun dalam penanggalan lunar untuk meneror dan memangsa warga desa. Karena itu, warga desa ketakutan dan selalu menutup rumah rapat-rapat setiap akhir tahun.

Pada suatu hari, datang seorang pria tua berambut perak kepada tetua desa. Ia berjanji akan mengusir Iblis Nian agar tidak terus-menerus mengganggu warga. Namun, banyak warga yang tidak percaya terhadap janji pria tersebut dan tetap menutup rapat rumah mereka saat malam pergantian tahun tiba.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
china Tionghoa Legenda Imlek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/612/3202006//imlek-e369_large.jpg
40 Ucapan Imlek 2026 Dalam Bahasa Mandarin Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3201997//hujan_jabodetabek-1dkV_large.jpg
Imlek Diguyur Hujan! Waspada Petir dan Angin Kencang di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201987//menteri_agama_nasaruddin_umar-jgJD_large.jpg
Menag Nasaruddin Umar Ucapkan Selamat Imlek 2577 Kongzili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201982//monumen_nasional-YWVg_large.jpg
Sambut Imlek, Monas Gelar Pertunjukan Video Mapping hingga Air Mancur Menari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/612/3201936//makna_filosofis_di_balik_ritual_cuci_rupang_dan_nyala_lilin_jelang_perayaan_imlek-A7q1_large.jpg
Makna Filosofis di Balik Ritual Cuci Rupang dan Nyala Lilin Jelang Perayaan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201960//festival_imlek_di_kawasan_bundaran_hi-RQCk_large.jpg
Festival Imlek di Kawasan Bundaran HI Dipadati Warga, Instalasi Lampion Jadi Sasaran Swafoto
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement