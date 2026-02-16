Imlek 2026, Legenda Iblis Nian vs Iblis Sui Cikal-bakal Identitas Warna Merah dan Emas

JAKARTA - Perayaan Imlek selalu menjadi momentum yang banyak dinantikan, bukan hanya oleh masyarakat umum yang tertarik dengan dekorasi dan hiasan Imlek, tetapi juga masyarakat Tionghoa sebagai hari spiritual mereka.

Perayaan Imlek sendiri identik dengan warna merah dan emas yang terdapat pada berbagai hiasan dekorasi berupa lampion dan gantungan khas China. Hiasan tersebut banyak dipajang di berbagai titik, baik di tempat umum maupun rumah-rumah pribadi.

Lalu, mengapa Imlek selalu identik dengan warna merah dan emas? Simak artikel berikut untuk mengetahui alasannya.

Melansir dari Confucius Institute for Scotland, Selasa (17/2/2026), warna merah yang selalu hadir setiap perayaan Imlek bermula dari legenda Iblis Nian. Iblis Nian merupakan makhluk berkepala singa dengan tanduk tajam yang sering meneror warga desa.

Iblis Nian hidup di laut dan akan muncul ke daratan setiap akhir tahun dalam penanggalan lunar untuk meneror dan memangsa warga desa. Karena itu, warga desa ketakutan dan selalu menutup rumah rapat-rapat setiap akhir tahun.

Pada suatu hari, datang seorang pria tua berambut perak kepada tetua desa. Ia berjanji akan mengusir Iblis Nian agar tidak terus-menerus mengganggu warga. Namun, banyak warga yang tidak percaya terhadap janji pria tersebut dan tetap menutup rapat rumah mereka saat malam pergantian tahun tiba.