Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Makna Filosofis di Balik Ritual Cuci Rupang dan Nyala Lilin Jelang Perayaan Imlek

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |20:08 WIB
Makna Filosofis di Balik Ritual Cuci Rupang dan Nyala Lilin Jelang Perayaan Imlek
Makna Filosofis di Balik Ritual Cuci Rupang dan Nyala Lilin Jelang Perayaan Imlek. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang jatuh pada 17 Februari 2026, suasana di berbagai vihara mulai terasa dengan banyaknya persiapan yang dilakukan. Salah satunya adalah Cuci Rupang, yakni tradisi membersihkan patung dewa-dewi di kelenteng yang biasa dilakukan sebelum Imlek.

Seperti yang dilakukan di Kelenteng Toasebio, para pengurus telah melaksanakan Cuci Rupang sejak satu minggu sebelum Imlek. Cuci Rupang bukan sekadar bersih-bersih patung, melainkan ritual sakral yang menyentuh sisi spiritual. Tradisi ini menjadi wujud penghormatan mendalam bagi umat yang akan beribadah.

Karyawan Bagian Pelayanan Umat Kelenteng Toasebio, Hendro Budi Santoso, mengatakan bahwa kebersihan tempat ibadah, termasuk rupang, merupakan fondasi utama untuk menciptakan suasana doa yang khusyuk serta menyambut umat dengan hati yang tenang.

"Kalau secara filosofi, untuk menyambut Imlek memang kita wajib bersih-bersih supaya tempat terlihat nyaman dan bersih. Apalagi ini tempat ibadah, wajib bersih agar umat yang datang berdoa dan beribadah menjadi nyaman," kata Hendro.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201960//festival_imlek_di_kawasan_bundaran_hi-RQCk_large.jpg
Festival Imlek di Kawasan Bundaran HI Dipadati Warga, Instalasi Lampion Jadi Sasaran Swafoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/612/3201935//imlek-5Irh_large.jpg
Jangan Pakai Merah di Tahun Kuda Api 2026, Ini Alasannya Menurut Feng Shui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201944//viral-q6WL_large.jpg
Long Weekend, Warga Menyemut di Kawasan Blok M Hub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/25/3201932//imlek_2026_di_kelenteng_toasebio_glodok_jakbar_sudah_cuci_rumpang_hingga_persiapan_lilin_bagi_umat-ZVWk_large.jpg
Imlek 2026 di Kelenteng Toasebio Glodok Jakbar, Sudah Cuci Rumpang hingga Persiapan Lilin Bagi Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/18/3201929//ilustrasi-O4oe_large.jpg
Ledakan Toko Kembang Api Jelang Perayaan Tahun Baru Imlek Tewaskan 8 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/18/3201899//ilustrasi-DRWa_large.jpg
Dua Jenderal Senior Dicopot, Militer China Dikhawatirkan Tak Siap Hadapi Konflik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement