Ungkap Ada 120 Ribu Pasien Penyakit Kronis Dihapus PBI JK, Menkes: Usulan Kami Direaktivasi

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan lebih dari 120 ribu pasien penyakit kronis dihapus dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Untuk itu, ia mengusulkan agar ratusan ribu pasien penyakit kronis bisa direaktivasi.

Hal ini diungkapkan Budi saat Rapat Konsultasi bersama Pimpinan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Ia mengusulkan agar, reaktivasi dilakukan secara otomatis terhadal 120 ribu pasien penyakit kronis ini.

"Usulan kami, untuk bisa meng-address kebutuhan masyarakat kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos, untuk tiga bulan ke depan layanan katastropik yang 120.000 tadi itu otomatis direaktivasi," ujar Budi dalam rapat.

"Jadi kalau maksudnya otomatis itu tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan, tapi oleh pemerintah langsung direaktivasi, sehingga tidak ada berhenti atau keraguan baik rumah sakit maupun masyarakat, dan ini cukup dengan SK Kemensos," tambahnya.