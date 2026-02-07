Hary Tanoesoedibjo: Topping Off Trump International Golf Club Lido Tanda Pembangunan Berjalan Baik

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |18:06 WIB
Hary Tanoesoedibjo: Topping Off Trump International Golf Club Lido Tanda Pembangunan Berjalan Baik (Foto: Okezone/Aziz Indra)
JAKARTA - PT MNC Tourism Indonesia Tbk mencatat tonggak penting dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City. Hal ini dilakukan melalui seremoni topping off Trump International Golf Club Lido serta peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Sabtu (7/2/2026) di KEK MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, menjelaskan bahwa topping off ini menjadi penanda pembangunan clubhouse berjalan sesuai rencana dan telah memasuki tahap akhir konstruksi sebelum penyelesaian (finishing).

“Hari ini kita melakukan topping off clubhouse Trump International Golf Club Lido. Ini menandakan bahwa progres pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Hary dalam sambutannya.

Hary mengungkapkan bahwa clubhouse Trump Golf Lido ini merupakan yang terbesar dari seluruh clubhouse Trump di dunia. Hal itu dilihat baik dari sisi luas bangunan maupun kelengkapan fasilitasnya.

Clubhouse ini dibangun di atas lahan seluas 3,3 hektare dengan Gross Floor Area (GFA) mencapai 33.322 meter persegi. Jika dibandingkan dengan clubhouse Trump di Washington, DC, atau Palm Beach, maka clubhouse Trump Golf Lido ini jauh lebih besar.

“Kalau dibandingkan clubhouse Trump di Washington, DC, atau Palm Beach, ini jauh lebih besar. Ballroom-nya saja lebih besar dari Glass House, dengan kapasitas lebih dari 1.500 meter persegi, termasuk area pre-function,” jelasnya.

Trump International Golf Club Lido sendiri merupakan bagian dari kawasan Trump Golf Complex seluas 216 hektare yang berada di dalam KEK MNC Lido City dengan luas total mencapai 1.040 hektare. Selain lapangan golf, kawasan ini juga akan dilengkapi hotel, wellness center, residences, hingga private clubhouse.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

