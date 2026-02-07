Tak Hanya Golf, KEK MNC Lido City Juga Disiapkan Jadi Kawasan Hiburan hingga Wellness

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City tak hanya dikembangkan sebagai Trump International Golf Club Lido. Kawasan ini juga nantinya menyediakan area hiburan, olahraga, pariwisata, hingga industri kreatif.

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, menjelaskan kawasan seluas 1.040 hektar ini akan dikembangkan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Hal tersebut ia sampaikan saat seremoni topping off clubhouse Trump Golf Lido di KEK MNC Lido City, Bogor, pada Sabtu (7/2/2026).

“KEK MNC Lido City ini luasnya 1.040 hektar. Kawasan Trump memang khusus, tapi selebihnya akan dikembangkan untuk hiburan, leisure, dan industri kreatif,” ujar Hary.

Nantinya, di luar kawasan Trump Golf, KEK MNC Lido City akan dilengkapi berbagai fasilitas, seperti theme park, waterpark, world garden, area pameran (exhibition), hingga kawasan produksi konten Movieland. Sehingga hampir semua produksi drama nantinya akan dilakukan di Movieland yang dapat menampung 200–300 orang.

“Hampir semua produksi drama, baik long form, short, maupun micro drama dilakukan di Movieland. Setiap hari ada sekitar 200–300 orang yang beraktivitas di sana,” ungkapnya.

Kawasan ini juga dirancang ramah keluarga. Mulai dari fasilitas hiburan anak, area rekreasi keluarga, hingga rencana pembangunan retirement home bagi masyarakat usia lanjut.

“Bapak-bapaknya bisa golf, ibunya menikmati fasilitas wellness, anak-anak punya tempat hiburan, dan orang tua juga ada kawasan khusus yang nyaman,” kata Hary.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

