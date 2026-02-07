Sederet Fasilitas Clubhouse Trump International Golf Club Lido: Ballroom Megah hingga Lounge Eksklusif

JAKARTA - Clubhouse Trump International Golf Club Lido yang berada di Bogor, Jawa Barat, tidak hanya luas dan indah pemandangannya. Namun, kawasan ini juga disertai kelengkapan fasilitas premium, mulai dari hiburan hingga wellness.

Clubhouse Trump International Golf Club Lido menjadi salah satu ikon utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Bogor. Clubhouse ini memiliki Gross Floor Area (GFA) 33.322 meter persegi dan dirancang oleh Oppenheim Architecture, yang telah menggarap proyek di lebih dari 25 negara.

Desain yang diusung adalah konsep modern elegan dengan sentuhan hospitality kelas dunia. Salah satu fasilitas utama yang menarik perhatian adalah ballroom megah seluas 3.250 meter persegi, lengkap dengan area pre-function yang luas.

Ballroom ini disiapkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari event korporasi, pertemuan internasional, hingga acara MICE berskala besar. Selain itu, terdapat sembilan ruang pertemuan, area events lawn seluas 8.000 meter persegi, serta semi-outdoor MICE lounge dengan luas mencapai 5.000 meter persegi.

Clubhouse ini juga dilengkapi beberapa lounge, seperti Members Lounge dan Platinum Lounge untuk kebutuhan eksklusif. Selain itu, tersedia dua restoran utama, ruang makan privat, pro shop dengan koleksi perlengkapan golf premium, hingga area loker yang terbagi menjadi loker pria, wanita, dan platinum locker dengan total ratusan unit.

Ke depan, kawasan ini juga akan dilengkapi Private Clubhouses Tahap 2 yang dirancang terbatas dan bersifat eksklusif. Private Clubhouses Tahap 2 ini nantinya akan digunakan untuk memfasilitasi pertemuan eksekutif dan menyambut tamu-tamu terhormat.

Fasilitas yang tersedia meliputi amenitas premium, termasuk ruang loker berteknologi modern, fasilitas shower, dan private lounge. Fasilitas tersebut disediakan guna memperkuat posisi Trump International Golf Club Lido sebagai destinasi golf mewah berkelas dunia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.