Trump International Golf Club Lido Jadi yang Terbesar dan Terindah di Dunia (Foto: Okezone/Aziz Indra)

JAKARTA - Trump International Golf Club Lido yang berada di Bogor, Jawa Barat, disebut sebagai clubhouse terbesar Trump di dunia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, saat acara topping off clubhouse di KEK MNC Lido City, Bogor, pada Sabtu (7/2/2026).

Hary Tanoe menjelaskan sejumlah keunggulan utama yang membuat Trump Golf Lido berbeda dibandingkan lapangan golf lainnya di Indonesia maupun kawasan regional. Ia menjelaskan, selain pemandangan yang sangat indah, lapangan golf ini juga telah mendapat penghargaan sebagai lapangan golf terbaik di Indonesia.

Selain itu, areanya yang sangat luas dan terbesar, serta fasilitasnya juga diklaim paling lengkap.

“Yang pertama, lapangan golf ini sangat indah. Yang kedua, sudah mendapat penghargaan sebagai lapangan golf terbaik di Indonesia. Yang ketiga, terbesar. Dan yang keempat, fasilitasnya paling lengkap,” ujar Hary.

Lapangan golf Trump International Golf Club Lido adalah lapangan 18-hole berstandar kejuaraan internasional yang dirancang oleh legenda golf dunia, Ernie Els. Pada tahun 2025, lapangan ini dinobatkan sebagai Indonesia’s Best Golf Course oleh World Golf Awards.

Konsep Eksklusif