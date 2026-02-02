Viral Pria Tega Tendang Kucing hingga Mati, Identitas Pelaku Sudah Ditemukan

Seorang pria tega menendang kucing hingga mati. Kejadian yang terekam video itu pun viral di media sosial. (Foto: Ist)

SEMARANG - Seorang pria tega menendang kucing hingga mati. Kejadian yang terekam video itu pun viral di media sosial.

Kepolisian Daerah (Polda) Jateng angkat bicara tentang insiden seorang pria yang tiba-tiba menendang seekor kucing. Peristiwanya terjadi di Kabupaten Blora, Provinsi Jateng.

Pada video yang beredar, terlihat seorang perempuan berkerudung hitam baju merah bawahan putih berjalan sambil membawa seekor kucing jalan-jalan dengan tali. Tetiba, seorang pria memakai kaus warna cerah bawahan abu-abu bersepatu putih menendang kepala kucing itu.

Berdasar hasil penelusuran, insiden itu terjadi akhir Januari di Stadion Kridosono, Kabupaten Blora. Informasi yang didapat, kucing itu akhirnya mati.

“Polres Blora sudah menindaklanjuti peristiwa itu, pria (yang menendang) berinisial P, seorang pensiunan pemda, informasinya sekarang bekerja sebagai lawyer,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Senin (2/2/2026).