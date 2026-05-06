Unik, Ada Spa di Hong Kong Tawarkan 'Cat Massage' Pertama di Dunia (Foto: Viory)

JAKARTA – Inovasi unik di dunia relaksasi datang dari Hong Kong. Sebuah tempat spa bernama Fu Ying Spa and Massage menghadirkan konsep tak biasa: pijat ditemani puluhan kucing yang bebas berkeliaran.

Layanan yang dijuluki “cat massage” ini menggabungkan pijat tradisional dengan interaksi hewan, menciptakan suasana santai sekaligus menyenangkan. Saat sesi berlangsung, pelanggan tak hanya dipijat oleh terapis, tetapi juga ditemani kucing-kucing yang duduk, tidur, hingga bermain di sekitar mereka.

Dalam video yang dibagikan oleh Viory, terlihat pelanggan menikmati pijatan sambil dikelilingi kucing yang tampak tenang. Beberapa bahkan naik ke atas meja pijat atau meringkuk di dekat tubuh pelanggan, menambah rasa nyaman.

“Bagi saya, ini pertama kalinya ada kucing di sekitar saat pijat. Saya terkejut betapa bersih dan nyamannya semuanya,” kata pelanggan JR.

“Kucing-kucing itu menjadi pembuka percakapan yang bagus dengan terapis pijat. Kami berinteraksi dan bahkan belajar sedikit tentang kehidupan semua kucing,” tambahnya.

Dipijat dengan Kaki Kucing