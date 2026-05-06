Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Unik, Ada Spa di Hong Kong Tawarkan 'Cat Massage' Pertama di Dunia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |16:02 WIB
Unik, Ada Spa di Hong Kong Tawarkan 'Cat Massage' Pertama di Dunia
Unik, Ada Spa di Hong Kong Tawarkan 'Cat Massage' Pertama di Dunia (Foto: Viory)
A
A
A

JAKARTA – Inovasi unik di dunia relaksasi datang dari Hong Kong. Sebuah tempat spa bernama Fu Ying Spa and Massage menghadirkan konsep tak biasa: pijat ditemani puluhan kucing yang bebas berkeliaran.

Layanan yang dijuluki “cat massage” ini menggabungkan pijat tradisional dengan interaksi hewan, menciptakan suasana santai sekaligus menyenangkan. Saat sesi berlangsung, pelanggan tak hanya dipijat oleh terapis, tetapi juga ditemani kucing-kucing yang duduk, tidur, hingga bermain di sekitar mereka.

Dalam video yang dibagikan oleh Viory, terlihat pelanggan menikmati pijatan sambil dikelilingi kucing yang tampak tenang. Beberapa bahkan naik ke atas meja pijat atau meringkuk di dekat tubuh pelanggan, menambah rasa nyaman.

“Bagi saya, ini pertama kalinya ada kucing di sekitar saat pijat. Saya terkejut betapa bersih dan nyamannya semuanya,” kata pelanggan JR.

“Kucing-kucing itu menjadi pembuka percakapan yang bagus dengan terapis pijat. Kami berinteraksi dan bahkan belajar sedikit tentang kehidupan semua kucing,” tambahnya.

Dipijat dengan Kaki Kucing

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/07/194/1457325/keunggulan-spa-indonesia-dibanding-negara-lain-bPU2w13yKi.jpg
Keunggulan Spa Indonesia Dibanding Negara Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/16/194/1289946/sensasi-spa-lidah-buaya-wU9J5uNxyW.jpg
Sensasi Spa Lidah Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/08/194/1192788/perawatan-tangas-pada-bayi-bisa-menebalkan-alis-7HcFMfqRTu.jpg
Perawatan Tangas pada Bayi Bisa Menebalkan Alis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/08/194/1192707/perawatan-tangas-betawi-bagi-wanita-pasca-melahirkan-VR4Dw5FX32.jpg
Perawatan Tangas Betawi bagi Wanita Pasca-Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/07/194/1192324/tangas-betawi-cocok-untuk-calon-mempelai-wanita-00lsvedF5w.jpg
Tangas Betawi Cocok untuk Calon Mempelai Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/07/194/1192299/menjajal-spa-batimung-khas-banjar-RENtRin2NV.jpg
Menjajal Spa Batimung Khas Banjar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement