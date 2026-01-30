Selain Kota Tua, Syuting Film Extraction: Tygo Juga Dilakukan di Tangerang

TANGERANG – Kawasan Bendungan Pintu Air Sepuluh, Karawaci, Kota Tangerang, dijadikan lokasi syuting film internasional Extraction: Tygo yang dibintangi Lisa BLACKPINK dan aktor laga Korea Selatan, Ma Dong Seok.

Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota melakukan penutupan akses jalan menuju Bendungan Pintu Air Sepuluh guna mendukung kelancaran proses pengambilan gambar film tersebut.

Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Laksono, menjelaskan penutupan jalan dilakukan menyesuaikan kebutuhan kru produksi film.

“Penutupan dilakukan mengikuti kebutuhan kru produksi film,” ujar AKP Prapto Laksono.

Ia menambahkan, ruas Jalan KS Tubun, Karawaci, ditutup mulai dari Jembatan Pintu Air 10 hingga Simpang Tujuh. Rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut diberlakukan pada 28 hingga 31 Januari 2026, pukul 06.00 hingga 18.00 WIB.

Sejumlah kru film tampak mulai mempersiapkan berbagai properti yang akan digunakan selama proses syuting. Aktivitas tersebut menarik perhatian warga sekitar yang ingin menyaksikan langsung kehadiran Lisa BLACKPINK.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup seluruh akses menuju Pintu Air Sepuluh dan mengalihkan arus kendaraan melalui Looping Sangego menuju Jembatan Pintu Air Sepuluh.