Kota Tua Jakarta Ditutup untuk Syuting Film Lisa BLACKPINK Mulai 1–7 Februari

JAKARTA – Kawasan Kota Tua Jakarta kembali digunakan sebagai lokasi syuting film internasional Extraction: Tygo yang dibintangi Lisa BLACKPINK. Pengambilan gambar lanjutan dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 7 Februari 2026.

Selama periode tersebut, Jalan Cengkeh di kawasan Kota Tua Jakarta akan ditutup setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 19.00 WIB, menyesuaikan dengan kebutuhan produksi film.

Sebelumnya, kawasan Kota Tua dan Jalan Kunir sempat ditutup pada 28–29 Januari 2026 untuk keperluan syuting. Pihak pengelola memastikan kawasan tersebut telah kembali dibuka. Namun, aktivitas produksi film akan kembali dilanjutkan di titik lain di area Kota Tua.

Penggunaan kembali Kota Tua sebagai lokasi syuting menunjukkan kawasan bersejarah ini memiliki daya tarik tersendiri bagi produksi film internasional.

Meski demikian, masyarakat dan wisatawan diimbau untuk menyesuaikan rencana perjalanan serta menggunakan jalur alternatif selama penutupan berlangsung.

Sebagai informasi, Lisa BLACKPINK melakukan debut akting film melalui Extraction: Tygo. Ia akan beradu akting dengan aktor ternama Ma Dong Seok dan Lee Jin Uk. Film ini menjalani proses syuting di sejumlah lokasi di Indonesia, termasuk kawasan Kota Tua Jakarta dan Citatah, Kabupaten Bandung.

Tygo merupakan spin-off dari semesta film Extraction yang dibintangi Chris Hemsworth dan dirilis pada 2020. Waralaba film ini kemudian dikembangkan hingga ke Korea Selatan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

