HOME WOMEN TRAVEL

Kota Tua Jakarta Ditutup untuk Syuting Film Lisa BLACKPINK Mulai 1–7 Februari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |14:27 WIB
Kota Tua Jakarta Ditutup untuk Syuting Film Lisa BLACKPINK Mulai 1–7 Februari
Kota Tua Jakarta Ditutup untuk Syuting Film Lisa BLACKPINK Mulai 1–7 Februari (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kawasan Kota Tua Jakarta kembali digunakan sebagai lokasi syuting film internasional Extraction: Tygo yang dibintangi Lisa BLACKPINK. Pengambilan gambar lanjutan dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 7 Februari 2026.

Selama periode tersebut, Jalan Cengkeh di kawasan Kota Tua Jakarta akan ditutup setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 19.00 WIB, menyesuaikan dengan kebutuhan produksi film.

Sebelumnya, kawasan Kota Tua dan Jalan Kunir sempat ditutup pada 28–29 Januari 2026 untuk keperluan syuting. Pihak pengelola memastikan kawasan tersebut telah kembali dibuka. Namun, aktivitas produksi film akan kembali dilanjutkan di titik lain di area Kota Tua.

Penggunaan kembali Kota Tua sebagai lokasi syuting menunjukkan kawasan bersejarah ini memiliki daya tarik tersendiri bagi produksi film internasional.

Meski demikian, masyarakat dan wisatawan diimbau untuk menyesuaikan rencana perjalanan serta menggunakan jalur alternatif selama penutupan berlangsung.

Sebagai informasi, Lisa BLACKPINK melakukan debut akting film melalui Extraction: Tygo. Ia akan beradu akting dengan aktor ternama Ma Dong Seok dan Lee Jin Uk. Film ini menjalani proses syuting di sejumlah lokasi di Indonesia, termasuk kawasan Kota Tua Jakarta dan Citatah, Kabupaten Bandung.

Tygo merupakan spin-off dari semesta film Extraction yang dibintangi Chris Hemsworth dan dirilis pada 2020. Waralaba film ini kemudian dikembangkan hingga ke Korea Selatan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Destinasi Wisata di Wonosobo yang Wajib Disinggahi Saat Mudik Lebaran
Rekomendasi Wisata di Gunung Kidul, Pas untuk Liburan Saat Mudik Lebaran
Kena Pungli di Tempat Wisata saat Libur Lebaran 2026? Menpar: Laporkan!
Wamenpar Cek Destinasi Wisata Bali Jelang Libur Lebaran
Korsel Bakal Bebaskan Visa untuk Wisatawan Indonesia, Kapan Berlakunya?
Perjalanan Jakarta–Bandung Tinggi, Agen Travel Sasar Mahasiswa hingga Pebisnis
