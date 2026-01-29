Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Meyden Umumkan Kehamilan, Langsung Curhat ke Nita Vior

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |06:10 WIB
Meyden Umumkan Kehamilan, Langsung Curhat ke Nita Vior
Meyden Umumkan Kehamilan, Langsung Curhat ke Nita Vior (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari dunia gim Indonesia. Meyden, gamer sekaligus konten kreator, baru saja mengumumkan bahwa ia tengah hamil anak pertamanya bersama sang suami, Hengky Gunawan.

Meyden membagikan kabar kehamilan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (28/1/2026). Dalam unggahan itu, ia memamerkan foto hasil tes kehamilan yang menunjukkan hasil positif serta gambar hasil USG.

Dalam caption-nya, Meyden menuliskan, “noh ponakan noh”, seakan menjawab permintaan netizen yang selama ini tak sabar menantikan dirinya dan sang suami memiliki buah hati. Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar ucapan selamat dari warganet hingga rekan sesama gamer.

Salah satu sahabat Meyden, Nita Vior, turut memberikan ucapan selamat. Dalam kolom komentar, Vior mengungkapkan bahwa dirinya merupakan orang pertama yang mengetahui kabar kehamilan Meyden.

“SAYA ORANG PERTAMA YANG TAU,” tulis akun @nitavior.

Meyden kemudian membalas komentar tersebut dan mengaku sempat berkonsultasi dengan Vior terkait kehamilannya. Hal ini mengingat Vior juga baru saja resmi menjadi seorang ibu dan telah lebih dulu merasakan pengalaman mengandung.

Sementara itu, sahabat Meyden lainnya, Chateez, justru mengaku tidak mengetahui kabar tersebut sebelum diumumkan ke publik. Ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui kehamilan Meyden bersamaan dengan netizen lainnya melalui unggahan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078/kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/629/3188792/bumil-EQgv_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Seorang Ibu Hamil Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/629/3185872/bumil-wipt_large.jpg
5 Tips Biar Bumil Tidur Lebih Nyenyak dan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185438/hamil-0XQC_large.jpg
Riset: Honeymoon di Tempat Dingin Bisa Tingkatkan Peluang Kehamilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180924/vior-FUxZ_large.jpg
Vior Ingin Persalinan Normal, HPL Pertengahan Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/629/3169236/hamil-vCr8_large.jpg
Risiko Kehamilan di Usia Kepala 4, Bayi Bisa Lahir Prematur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement