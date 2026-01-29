Meyden Umumkan Kehamilan, Langsung Curhat ke Nita Vior

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari dunia gim Indonesia. Meyden, gamer sekaligus konten kreator, baru saja mengumumkan bahwa ia tengah hamil anak pertamanya bersama sang suami, Hengky Gunawan.

Meyden membagikan kabar kehamilan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (28/1/2026). Dalam unggahan itu, ia memamerkan foto hasil tes kehamilan yang menunjukkan hasil positif serta gambar hasil USG.

Dalam caption-nya, Meyden menuliskan, “noh ponakan noh”, seakan menjawab permintaan netizen yang selama ini tak sabar menantikan dirinya dan sang suami memiliki buah hati. Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar ucapan selamat dari warganet hingga rekan sesama gamer.

Salah satu sahabat Meyden, Nita Vior, turut memberikan ucapan selamat. Dalam kolom komentar, Vior mengungkapkan bahwa dirinya merupakan orang pertama yang mengetahui kabar kehamilan Meyden.

“SAYA ORANG PERTAMA YANG TAU,” tulis akun @nitavior.

Meyden kemudian membalas komentar tersebut dan mengaku sempat berkonsultasi dengan Vior terkait kehamilannya. Hal ini mengingat Vior juga baru saja resmi menjadi seorang ibu dan telah lebih dulu merasakan pengalaman mengandung.

Sementara itu, sahabat Meyden lainnya, Chateez, justru mengaku tidak mengetahui kabar tersebut sebelum diumumkan ke publik. Ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui kehamilan Meyden bersamaan dengan netizen lainnya melalui unggahan tersebut.