HOME WOMEN FOOD

Viral Whip Pink, Mengenal Fungsi Gas N2O yang Jadi Perhatian Netizen 

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |07:01 WIB
Viral Whip Pink, Mengenal Fungsi Gas N2O yang Jadi Perhatian Netizen 
Viral Whip Pink, Mengenal Fungsi Gas N2O yang Jadi Perhatian Netizen. (Ilustrasi : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gas Whip Pink tengah ramai dibicarakan netizen. Beredar rumor botol gas berwarna merah muda bertuliskan whip pink jika disalahgunakan bisa memberikan sensasi ‘fly’.

Memiliki tampilan yang menarik, produk Whip Pink ini sebenarnya merupakan gas Nitrous Oxide (N₂O). Gas tersebut sering dikenal sebagai whipping gas atau cream charger gas.

Lantas, apa fungsi dari gas yang terkandung dalam botol Whip Pink yang kini tengah viral di media sosial?

Gas whipping dalam produk Whip Pink merupakan dinitrogen oksida (N₂O) yang berfungsi sebagai propelan dan agen pembusa kelas makanan dalam aplikasi kuliner. Fungsi utamanya adalah larut ke dalam kandungan lemak krim kental di bawah tekanan, menciptakan tekstur yang stabil, berongga, dan mengembang (krim kocok) saat dilepaskan.

Dalam dunia kuliner, gas ini diperuntukan untuk membuat krim kocok atau whipped cream untuk mempercantik dan mempermanis hidangan penutup.

Nitrous oksida larut dalam lemak, sehingga ideal untuk mengocok krim. Krim kental mengandung setidaknya 30% lemak, menyediakan media yang kaya untuk melarutkan gas. 

Ketika dinitrogen oksida dilepaskan ke dalam krim, ia membentuk campuran di bawah tekanan, dan gelembung gas didistribusikan secara merata ke seluruh krim. Saat dikeluarkan, perubahan tekanan menyebabkan gelembung-gelembung ini mengembang dengan cepat, mengubah krim cair menjadi busa yang stabil.

Reaksi inilah yang membuat dinitrogen oksida sempurna untuk keperluan kuliner. Ini tidak hanya menganginkan krim tetapi juga sedikit mempermanisnya, meningkatkan rasa tanpa memerlukan tambahan gula.

Namun, melansir German Federal Institute For Risk Assesment, Senin (26/1/2026), gas whippung dengan kandungan N2O ini juga disebut dengan gas tertawa. 

 

Halaman:
1 2
      
