Persahabatan Lula Lahfah, Awkarin Unggah Foto Umrah: Til Jannah, Al-Fatihah

JAKARTA – Karin Novilda atau Awkarin sangat kehilangan atas kepergian sahabatnya, Lula Lahfah. Kepergian Lula yang mendadak membuatnya bersedih.

Awkarin turut menyampaikan rasa duka mendalam usai kehilangan sang sahabat. “Til Jannah. Al-Fatihah,” tulis Karin Novilda, seperti dikutip dari akun Instagram-nya, Minggu (25/1/2026).

Awkarin juga mengunggah kenangan bersama Lula saat pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah. Tak banyak yang disampaikan Awkarin dalam unggahan tersebut.

Seperti diketahui, Awkarin dikenal sangat peduli dengan Lula. Persahabatan mereka tidak sekadar kebersamaan, tetapi juga diisi dengan kegiatan ibadah.

Bahkan, Awkarin menepis berbagai tudingan miring terkait kematian Lula. Karin juga meminta netizen untuk berhenti mengunggah foto-foto jenazah Lula di media sosial yang kini tersebar luas.

“Yang bisa kalian bantu adalah doa dan tolong report any content atau foto yang nyebarin almarhumah,” tulis Karin melalui akun Instagram @narinkovilda, Sabtu (24/1/2026).